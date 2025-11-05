넥슨 '블루 아카이브', 4주년 페스티벌 11월 29~30일 마련

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 서브컬처 게임 ‘블루 아카이브’의 오프라인 유저 참여 행사 ‘4주년 페스티벌’을 개최한다고 5일 밝혔다.

오는 29일과 30일 양일간 개최되는 이번 페스티벌은 ‘블루 아카이브’의 글로벌 서비스 4주년을 기념해 일산 킨텍스 제1전시장 1·2홀에서 진행된다. 행사 현장에서는 게임 속 주요 캐릭터들을 콘셉트로 한 전시와 다양한 미니게임을 즐길 수 있는 체험 공간이 마련되며, 공식 굿즈 스토어 ‘샬레 스토어’를 비롯해 팬 아티스트들이 참여하는 2차 창작 부스 ‘키보토스 마켓’이 운영된다.

이와 함께 메인 무대에서는 ‘블루 아카이브’의 대표 OST 곡들을 감상할 수 있는 ‘사운드 아카이브’ 공연, 코스프레 퍼포먼스, 개발 비화를 소개하는 ‘개발자 코멘터리’ 등 다양한 프로그램이 진행된다. 특히 업데이트 방향성을 소개하는 ‘4주년 키보토스 라이브’도 실시간으로 진행되어 한층 풍성한 즐길 거리를 제공할 예정이다.

관련기사

넥슨, ‘블루 아카이브’ ‘4주년 페스티벌’ 11월 29~ 30일 개최.

‘4주년 페스티벌’ 입장권은 오는 7일 오후 8시부터 티켓링크를 통해 예매할 수 있으며, 부정 예매 방지를 위해 ‘블루 아카이브’ 계정 70레벨 이상인 이용자에 한해 발급되는 사전 멤버십 코드와 게임 내 회원코드를 함께 입력해야 예매가 가능하다.

‘블루 아카이브’ 김용하 총괄 PD는 “지난 4년간 블루 아카이브에 보내주신 선생님들의 변함없는 사랑에 보답하고자 이번 행사를 준비했다”며 “모두가 함께 즐기고 교류할 수 있는 4주년 페스티벌을 통해 블루 아카이브만의 매력을 보다 깊이 경험하시길 바란다”고 전했다.