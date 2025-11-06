웹젠, 신작 게임 '게이트 오브 게이츠' 트레일러 영상 공개

웹젠(대표 김태영)은 ‘지스타2025’ 출품작 ‘게이트 오브 게이츠(Gate of Gates)’의 대표 이미지와 ‘지스타 공식 트레일러 영상’을 공개했다고 6일 밝혔다.

국내 게임 개발사 ‘리트레일(LiTRAIL)’이 개발하고 웹젠이 퍼블리싱하는 ‘게이트 오브 게이츠’는 ‘지스타2025’에서 최초 공개하는 전략 디펜스 게임 신작이다.

지난달 30일 ‘웹젠 지스타2025 특별 홈페이지’에서 게임 정보 공개를 시작했으며, 영상을 통해 신규 콘텐츠를 추가로 공개했다고 회사 측은 설명했다.

‘게이트 오브 게이츠’의 대표 이미지는 지스타 데모 시연 버전에서 스토리를 이끄는 캐릭터 4인 일러스트로 구성됐으며, 작품의 공식 ‘X(구 트위터)’ 계정에서 확인할 수 있다.

‘지스타 공식 트레일러 영상’은 총 3분 분량으로, 포스트 아포칼립스 세계관을 설명하는 일러스트와 지스타 시연 데모 버전의 일부 게임 플레이 영상 및 캐릭터 스킬 애니메이션 연출 장면으로 구성됐다.

깊이 있는 전술 구현과 짧고 빠른 육성에 기반해 미소녀들과 전장을 누비는 게임 특징을 소개한 신규 영상은 웹젠 유튜브 채널에서 살펴볼 수 있다.

‘게이트 오브 게이츠’는 출품 시연을 통해 게이머들의 다양한 의견을 수렴해 게임 완성도를 높여나갈 계획이다.

한편, 개발사 리트레일은 개발 인력 추가 채용을 진행한다.