프랑스 "쉬인 역겹다"…아동형 성인 인형·무기 판매에 온라인몰 차단 방침

프랑스 정부가 글로벌 패스트패션 브랜드 쉬인의 온라인몰에서 아동을 닮은 성인용 인형과 불법 무기가 판매된 사실이 드러나자, 자국 내 영업을 차단하겠다고 밝혔다.

5일(현지시간) 파이낸셜타임스에 따르면 로랑 누네즈 프랑스 내무장관은 이날 법원에 쉬인 웹사이트 차단을 요청했다.

그는 “쉬인의 관리 부실로 인해 심각한 공공질서 훼손이 발생했다”며 “이를 근본적으로 차단하기 위한 조치”라고 설명했다.

쉬인 로고.

프랑스 재무부에 따르면 쉬인의 마켓플레이스에는 제3자 판매자들이 마체테(대형 칼), 도끼, 너클 등 A등급 무기를 판매하고 있었다.

프랑스 당국은 지난 3일에도 쉬인을 비롯해 테무, 위시, 알리익스프레스 등 4개 온라인 플랫폼을 상대로 아동형 인형 판매 혐의로 수사에 착수한 상태다. 이들 제품 역시 제3자 판매자들이 등록한 것으로 조사됐다.

프랑스 정부는 “쉬인이 모든 콘텐츠를 법규에 맞게 시정했음을 입증할 때까지 플랫폼 운영을 일시 중단한다”며 “48시간 내에 1차 경과 보고를 제출할 것”이라고 말했다. 유럽연합(EU) 집행위원회에도 관련 조치가 통보됐다.

롤랑 레스퀴르 프랑스 재무장관은 “쉬인이 프랑스 및 EU 법률을 위반했고, 젊은 세대가 ‘끔찍한 콘텐츠’에 노출되고 있다”며 “역겹다는 말 외엔 표현할 방법이 없다”고 강하게 비판했다.

쉬인은 정부 발표 직후 성명을 내고 “프랑스 법과 소비자 보호 기준을 철저히 준수하기 위해 온라인 마켓플레이스 판매를 일시 중단하고 전면 검토에 들어갔다”며 “프랑스 당국과 신속히 협력해 문제를 해결하겠다”고 말했다.

이번 논란은 쉬인이 파리 중심가 BHV 백화점에 첫 상설 매장을 개점한 날 불거졌다.

쉬인은 중국에서 설립돼 현재 싱가포르에 본사를 두고 있다. 초저가·초고속 생산으로 급성장했지만 ▲디자인 표절 ▲아동노동 논란 ▲환경오염 문제 등으도 비판을 받아왔다.

기업공개(IPO) 시도도 난항을 겪고 있다. 뉴욕과 런던 증시 상장 추진이 무산된 데 이어, 지난 7월 홍콩 증시에 기업공개(IPO)를 신청했으나 절차가 지연되고 있다.