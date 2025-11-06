롯데홈쇼핑, 한남동서 프랑스 아웃도어 에이글 팝업 운영

롯데홈쇼핑(대표 김재겸)은 내달 31일까지 서울 용산구 한남동 패션거리에서 프랑스 아웃도어 브랜드 ‘AIGLE(에이글)’의 겨울 신상품을 선보이는 초대형 팝업스토어를 운영한다고 6일 밝혔다.

172년 전통의 ‘AIGLE’은 세계 최초로 고무를 활용한 부츠를 선보이며, 프렌치 감성과 실용성을 겸비한 아웃도어 브랜드로 인기를 얻고 있다.

롯데홈쇼핑은 지난해 ‘AIGLE’의 독점 판권을 확보한 이후, 롯데백화점 잠실점 정규매장 개점을 시작으로 압구정 등 패션 거점에서 전시를 이어왔다.

롯데홈쇼핑, 한남동에 초대형 에이글 팝업스토어 오픈

이번에는 서울 한남동에서 역대 최대 규모의 팝업 스토어를 운영한다. 한남동은 글로벌 브랜드와 로컬 디자이너 숍, 트렌드 카페가 집결한 K-패션의 중심지로, 젊은층과 외국인 관광객이 즐겨 찾는 패션, 문화 거리다. 롯데홈쇼핑은 프렌치 감성을 반영한 공간 디자인과 신상품 전시를 통해 방문객이 ‘AIGLE’ 브랜드를 직접 경험할 수 있는 체험 공간을 마련했다. 배우 이동휘, 모델 장윤주 등 셀럽 초청 행사, 숍인숍 형태의 카페 운영, 고객 참여형 이벤트 등 차별화된 마케팅도 선보일 예정이다.

매장은 ‘AIGLE’의 감성을 살려 산악을 형상화한 조형물과 프렌치 감성이 어우러진 디자인으로 꾸며졌다. ‘고어텍스 헤비 다운 재킷’, ‘폴라텍 풀 집업’ 등 겨울 아우터와 주력 상품인 러버 부츠를 최대 40% 할인 판매한다. 프랑스 패션 아이콘 ‘잔느 다마스’가 론칭한 브랜드 ‘후즈(ROUJE)’와 협업한 모자, 가방 등 콜라보레이션 상품 4종도 선보인다. 이외에도 프랑스 핸드메이드 슈즈 브랜드 ‘보사보’, 아트워크 시계 브랜드 ‘랩스’ 등 글로벌 브랜드의 의류, 잡화를 최대 60% 할인 판매한다.

구매금액별로 ▲‘AIGLE’ 양말(10만 원 이상) ▲‘무아몽’ 미니백(30만 원 이상) ▲‘랩스’ 시계(50만 원 이상) 등 사은품 증정 이벤트도 진행한다. 또한 베이커리 브랜드 ‘포틀리에’와 협업한 카페 공간을 마련해, ‘AIGLE’ 로고를 활용한 쿠키와 커피 등 디저트 메뉴를 선보인다.