천안시, '스페인 SCEWC' 기간 지역 혁신 기업 글로벌 홍보

천안시는 ‘2025 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC)’에서 ‘천안관(Cheonan Pavilion)’을 마련하고, 글로벌 홍보 활동을 시작했다고 5일 밝혔다.

스페인 바르셀로나 시청이 주최하는 이 행사는 매년 11월 열리는 세계 최대 규모의 스마트시티 국제 박람회로 올해는 세계 130여 개국, 2만 5천여 명이 참여한다.

천안시는 올해 처음으로 홍보관인 천안관 운영으로 지역 혁신기업과 대학, 공공기관과 함께 글로벌 네트워크 확대 및 해외시장 진출 교두보를 마련할 계획이다.

천안관은 미래 혁신 산업을 선도하고 한국을 대표하는 거점형 도시로의 도약을 위해 천안시에 적용되는 스마트도시 서비스를 직관적으로 경험할 수 있도록 구성됐다.

김석필 천안시장 권한대행 부시장이 지난 4일 천안관 부스를 둘러보며 참가기업 관계자에게 전시기술 설명을 듣고 있다.

홍보관에는 스마트도시, 인공지능(AI), 데이터 기술을 보유한 지역 기업 8개 사와 천안과학산업진흥원, 단국대학교, 한국기술교육대학교가 협력기관으로 참여한다.

참가 기업은 ▲제닉스로보틱스(무인이송로봇) ▲하나네트웍스(AI 기반 경관조명 및 키오스크) ▲가우스랩(디지털트윈) ▲그린AI(라이다 기술 활용 군집분석 서비스) ▲잉클(산업용 빅데이터 처리엔진) ▲디고랩스(AI 기반 모바일 재활용 솔루션) ▲인세라솔루션(우주광통신 디바이스) ▲㈜드위(재활용 선별 플랫폼)로 천안형 스마트 기술력을 선보인다.

천안시는 청년 글로벌 역량을 강화하고 해외 전시 실무 경험을 제공하고자 대학생 글로벌 서포터즈를 현장에 배치해 통번역 및 홍보 활동을 지원한다.

또 시는 이번 홍보관 운영으로 기업들의 해외 판로 개척과 국제도시 이미지를 강화하고 스마트도시 정책 확산에 기여할 계획이다.

김석필 천안시장 권한대행 부시장은 “SCEWC 2025 참가를 통해 천안의 기술과 기업이 세계에서 경쟁력을 확인했다”며 “천안이 혁신 기술과 인재가 함께 성장하는 대표 스마트도시로 발전하도록 지원하겠다”고 밝혔다.

예술-기술 칼럼니스트 이창근 헤리티지랩 소장(전 충남콘텐츠진흥원 이사)은 “천안의 솔루션은 기술 중심의 스마트시티를 넘어, 도시의 문화와 기술이 결합된 첨단도시 브랜드로 도약하는 상징적 장면”이라며 “AI, 디지털트윈, XR 등 첨단기술을 기반으로 한 천안형 모델이 도시문제를 해결함과 동시에, 시민의 일상과 지역문화를 새로운 콘텐츠로 연결하는 ‘K-스마트시티’의 미래상을 제시한다”고 평했다.

이어 “이러한 기술과 문화의 융합은 도시를 단순한 행정·산업 단위가 아닌 하나의 창조산업 생태계로 전환시키는 과정으로, 천안이 글로벌 무대에서 한국형 스마트도시와 문화산업이 결합된 대표 사례로 자리 잡기를 기대한다”고 덧붙였다.