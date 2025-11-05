[유미's 픽] 롯데이노베이트, 3분기 매출·영업익 '뚝'…4분기엔 반등할까

롯데이노베이트가 3분기 동안 수익성이 악화돼 빨간불이 켜졌다. 올해 8월 출시한 에이전틱 인공지능(AI) '아이멤버 3.0'이 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대됐으나, 매출 역시 하락세를 보여 아쉬움을 남겼다.

5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 롯데이노베이트는 올해 3분기 연결 기준 매출이 전년 동기 대비 3.7% 하락한 2천775억300만원을 기록했다. 경기 부진 등 대외 경영환경 악화에 따른 자회사 실적이 감소한 탓이다.



영업이익은 1년 새 20.2% 감소한 66억2천100만원으로, 전분기에 비해서도 17.4%나 줄었다. 다만 당기순이익은 전년 동기보다 7.1%, 전분기보다 53.3% 늘어난 40억3천700만원을 기록했다. 이는 법인세비용차감전계속사업이익이 전분기보다 28.7% 늘어난 점을 고려하면 금융손익 개선이나 세금비용 감소 등 비영업 요인이 순이익 방어에 영향을 미친 것으로 분석된다. 이에 대해 회사 측은 환차익 영향이 컸다고 설명했다.





또 데이터센터, 전기차 충전, AI 서비스 사업 성장에 힘입어 올해 2분기에는 호실적을 기록했으나, 3분기에는 저조한 모습을 보여 올해 전체 실적에도 타격을 줬다. 실제 올해 3분기까지 누적 매출은 전년 동기 대비 0.9% 하락한 8천430억7천200만원, 누적 영업이익은 6.5% 감소한 216억원에 그쳤다. 누적 당기순이익은 2분기에 전년 동기 대비 21.9% 하락한 영향으로, 이번 분기에는 12.4% 줄어든 100억8천100만원을 기록했다.



하지만 롯데이노베이트가 최근 IT 서비스 중심 사업에서 AI·데이터센터·전기차 충전 등으로 영역을 넓히며 중장기 성장 기반을 구축 중이라는 점에서 향후 실적 개선에 대한 기대감이 나온다.

(왼쪽부터) 오영식 이브이시스 대표이사, 김경엽 롯데이노베이트 대표이사, 신유열 롯데지주 미래성장실장, 김동규 칼리버스 대표이사 (사진=롯데이노베이트)

이곳은 '아이멤버 3.0'을 통해 기업 내부 데이터에 특화된 프라이빗 AI 모델과 다양한 업무 자동화 기능을 제공하고 있다. AI 기반 고객 사례는 수백 건 이상으로 확대됐으며 텍스트 생성부터 챗봇, 업무 자동화까지 적용 범위를 넓히고 있다.

데이터센터 부문은 자체 4개 센터를 기반으로 글로벌 고객사 확대를 추진 중이다. 또 전기차 충전 사업에서는 북미 법인을 설립하고 EV 충전기 제조·운영 역량을 강화했다. 회사 측에 따르면 2년 연속 전기차 충전 사업자 매출 1위를 달성했으며 올해에도 북미와 환경부 사업 수주 확대를 기대하고 있다.



이에 신한투자증권은 지난 8월 리포트를 통해 롯데이노베이트의 목표주가를 3만1천원으로 상향 조정하고 투자 의견 '매수'를 유지했다.

신한투자증권 측은 "'아이멤버 3.0'을 중장기 성장 포인트로 판단한다"며 "올 하반기 국내 IT서비스 업종 전반이 실적 및 주가 반등 구간에 진입하는 가운데 롯데이노베이트도 신사업 확대에 따른 영업 레버리지 효과로 수익성 개선이 기대된다"고 밝혔다.