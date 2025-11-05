"다음에 더 높이 비상"…김승연 회장, 이글스 준우승에 아이폰17 쐈다

“한국시리즈 준우승을 진심으로 축하하며, 끝까지 최선을 다한 선수단의 열정에 뜨거운 박수를 보낸다."

김승연 한화그룹이 회장이 4일 이같이 말하며, 올 시즌 끝까지 투혼을 보여준 선수단과 스태프 등 총 60명에게 이글스의 상징색인 오렌지 색 휴대전화를 선물했다. 최근 애플이 출시한 아이폰17 시리즈인 것으로 알려졌다.

준우승 직후였던 지난달 31일 김 회장은 “세상에서 가장 뜨겁게 응원해주신 여러분을 잊지 않겠습니다. 그 사랑 가슴에 품고 다시 날아오르겠습니다”라는 현수막 메시지를 통해 팬들의 열정과 응원에 감사를 전하며 마지막 경기까지 팬 사랑을 실천했다.

한화이글스 주장 채은성 선수가 김승연 회장이 선물한 오렌지색 휴대전화를 박종태 대표이사로부터 전달받고 있다. (사진=한화그룹)

김 회장은 선수단에 선물과 함께 “준우승을 하기까지 흘린 땀방울이 내일의 우승을 위한 든든한 디딤돌이 될 것”이라며 “앞으로 한화이글스의 더 높은 비상을 기대한다”고 격려했다.

이번 선물은 한화그룹과 한화이글스를 상징하는 오렌지색에 ‘포기하지 않는 열정’과 ‘한화만의 팀워크’라는 의미를 담아 준비했다고 한화 측은 설명했다. 오렌지색은 한화이글스의 열정과 팬들의 응원을 상징하는 ‘이글스 시그니처 색’으로 자리 잡았다.

한화이글스는 올 시즌 정규리그 2위로 7년 만에 포스트시즌에 진출했으며, 19년 만에 한국시리즈 무대에 올랐다. 플레이오프에서는 승리를 이어가 팬들에게 감동을 선사했고, 한국시리즈에서도 끝까지 포기하지 않는 투혼을 발휘했다.

이글스 주장 채은성은 “회장님께서 선수단에 보여주신 애정과 지원 덕분에 선수들 모두 항상 경기에 몰입할 수 있었다”며 “비록 올해는 우승하지 못했지만, 더욱 철저히 준비해 내년 시즌 다시 한 번 우승에 도전하겠다”고 각오를 밝혔다.

한화그룹 김승연 회장이 임직원들과 함께 경기를 관람하고 있다. (사진=한화그룹)

김승연 회장은 한화이글스의 40년 팬이자 구단주로, 1999년 한국시리즈 우승 당시 선수단과 함께 눈물을 흘리며 기쁨을 나눴다. 올해 정규시즌 중에도 선수단의 경기력 향상을 위해 다양한 격려 선물을 전달했고, 김경문 감독의 KBO리그 통산 1,000승 달성에는 축하 서신을 보냈다. 또한 지난해 9회, 올해 6회 직접 야구장을 찾아 팬들과 응원전을 펼치며 구단과 팬 모두에게 ‘낭만 구단주(팬 사랑이 넘치는 통 큰 구단주)’, ‘근본 구단주(이글스에 아낌없이 투자하는 진짜 구단주)’라는 별칭을 얻었다.

가을야구 기간에도 팬 감사와 선수단 선전을 기원하는 다양한 이벤트를 마련했다. ▲가을무대 방문 팬을 위한 ‘가을 담요’ ▲여의도를 밝힌 ‘올림픽대로 광고’ ▲이글스 상징인 ‘오렌지색 우비 응원’ ▲승리 축하와 다음 경기를 응원하는 ‘전광판 메시지’ ▲홈·원정팬 모두의 승리를 축하한 ‘불꽃 공연’ 등은 야구팬들 사이에서 큰 화제를 모았다.

올해 한화이글스는 KBO 정규리그 2위를 차지하며 괄목할 성과를 남겼다. ▲연간 62회 홈 매진 신기록 ▲홈 123만 관중 돌파 ▲홈 좌석 점유율 1위 ▲홈 관중 증가율 1위 ▲한 시즌 두 차례 10연승 이상 기록 ▲선발투수 개막 17연승 신기록 등 KBO 역사에 족적을 남기며 준우승으로 시즌을 마감했다.