배달의민족, ‘2025 배민파트너페스타’ 개최

배민을 운영하는 우아한형제들이 외식업 종사자와 예비 창업자를 위한 대규모 오프라인 행사 ‘2025 배민파트너페스타’를 내달 8일 서울 서초구 양재동 aT센터에서 개최한다.

5일 회사에 따르면 올해 처음 선보이는 배민파트너페스타는 기존의 ‘배민외식업컨퍼런스’를 확대한 행사로, 외식업 전체의 상생과 성장을 목표로 한다. 참가비는 무료이며, 외식업계 종사자 누구나 사전 신청을 통해 참여할 수 있다.

‘우리 가게의 내일을 찾는 항해’를 주제로 열리는 이번 행사는 ▲배움 ▲체험 ▲연결의 3가지 콘셉트로 구성됐다. 배움 공간에서는 김범석 대표가 직접 ‘외식업의 미래를 함께 설계하는 플랫폼으로서의 배민 비전’을 발표하고, 백인범 최고제품책임자(CPO)는 기술과 고객 경험을 중심으로 한 배민의 서비스 혁신 방향을 공유한다.

(사진=우아한형제들)

또한 배민을 통해 성과를 이룬 외식업주를 시상하는 ‘배민파트너어워즈’, 한국외식산업연구원 김삼희 본부장과 생활변화관측소 박현영 소장의 ‘2026 외식업 트렌드’ 강연, 정지선·신동민 셰프의 라이브 쿠킹 시연 등 다양한 프로그램이 진행된다.

체험 공간에서는 배달·세무·식자재 관리 등 가게 운영에 필요한 솔루션을 직접 체험할 수 있으며, ‘배민파트너연구소’ 부스에서는 ‘우리가게클릭’, ‘셀프서비스’, ‘배민파트너앱’ 등 배민의 기술 서비스를 시연한다.

이와 함께 외식업 전문가와의 1:1 컨설팅, 성공 사장님의 노하우 공유 코너 등 실질적인 성장 지원 프로그램도 마련됐다.

행사 참가 신청은 12월 3일까지 ‘배민외식업광장 홈페이지’에서 가능하며, 현장 방문자 중 추첨을 통해 마사지 부츠와 주방용품 등 경품이 제공된다.

김범석 대표는 “현장 경험과 배민의 데이터 기반 노하우를 함께 나누는 축제가 될 것”이라며 “배민파트너페스타가 사장님들에게 실질적인 성장의 해답을 주는 자리가 되길 바란다”고 말했다.