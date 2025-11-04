전직원 AI 실무화…교보DTS, 전사 AI 에이전트 경진대회 개최

교보DTS가 생성형AI를 기반으로 한 전사적 업무 혁신과 AI 활용 문화 확산에 나섰다.

교보DTS는 전 임직원이 참여하는 AI 에이전트 개발 경진대회를 개최했다고 4일 밝혔다.

이번 경진대회는 교보DTS가 자체 개발한 생성형AI 솔루션 '에이블(Able)'을 활용해 비전문가도 손쉽게 AI 에이전트를 만들 수 있도록 설계됐다.

AI 에이전트 개발 경진대회에 참가한 교보DTS 임직원(사진=교보DTS)

회사는 이를 통해 임직원들의 AI 개발 역량을 강화하고 우수한 에이전트를 선별해 전사적으로 확산함으로써 실제 업무 생산성 향상에 기여할 계획이다.

에이블 플랫폼은 클라우드 기반 구조로 에이전트 개발 자동화 워크플로우와 멀티 대형언어모델(LLM) 지원, 문서 임베딩 관리, 실시간 모니터링 등 기능을 제공한다.

대회는 창의성, AI 완성도, 실용성 등 3개 평가 항목을 기준으로 사전심사와 발표심사 과정을 거쳐 진행됐으며, 고객 경험 개선을 주제로 한 'AI 에이전트 기반 맞춤형 보험 추천 시스템' 등 실무에 적용 가능한 혁신적 아이디어가 수상작으로 선정됐다.

교보DTS는 이번 대회를 계기로 전 직원 대상 AI 교육 프로그램을 지속적으로 확대하고, 자체 AI 에이전트 솔루션을 바탕으로 대외 사업도 본격 추진할 계획이다. 또한 2026년까지 전체 직원의 절반을 AI 개발자로 양성해 AI 중심의 조직 역량을 내재화한다는 목표를 세웠다.

권창기 교보DTS 대표는 "이번 경진대회를 통해 직원들이 생성형AI와 AI 에이전트 개발을 보다 쉽게 접근하고 실제 현장에서 문제 해결 경험을 쌓을 수 있었다"며 "이를 기반으로 교보그룹의 AI 경쟁력 강화와 디지털 전환 속도를 더욱 높이겠다"고 밝혔다.