교보DTS, AI 에이전트 솔루션 '에이블' AWS 마켓플레이스 등록

클라우드 기반 SaaS 제공…중소기업·스타트업 맞춤형 프로모션 진행

컴퓨팅입력 :2025/09/09 15:54

교보DTS가 인공지능(AI) 에이전트 솔루션 '에이블(Able)'을 아마존웹서비스(AWS) 마켓플레이스에 공식 등록했다고 9일 밝혔다. 이번 등록으로 기업들은 별도 구축이나 설치 과정 없이 클라우드 환경에서 손쉽게 AI 에이전트를 생성·운영할 수 있게 됐다.

'에이블'은 AWS 아마존 베드록을 기반으로 기업 내부와 외부 데이터를 다양한 언어모델(LLM)과 연계해 맞춤형 AI 서비스를 제공하는 솔루션이다. 

금융, 제조, 유통 등 데이터 활용이 중요한 산업 분야에서 개발부터 배포, 운영까지 전 주기를 지원하며, 업무 효율화와 대고객 서비스 혁신, 디지털 전환을 뒷받침한다.

주요 기능으로는 AWS 아마존 베드록을 포함한 다양한 상용·오픈소스 LLM 모델 지원, AI 에이전트 템플릿 및 공유 기능, 문서 임베딩 및 전처리 자동화, 서비스 현황 모니터링 대시보드 등이 있다. SaaS 형태로 제공돼 초기 도입 비용을 줄이고, 사용량 기반 과금 체계를 통해 중소기업과 스타트업도 합리적으로 활용할 수 있다.

교보DTS 권창기 대표는 "AWS 마켓플레이스 등록을 계기로 인공지능과 클라우드 연계를 통해 고객의 디지털 전환에 최적화된 플랫폼으로 발전해 나갈 것"이라며 "AWS와 협력해 국내 기업들의 다양한 솔루션을 글로벌 시장에 확산할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

교보DTS는 내부 개발 활성화를 위해 사내 경진대회를 열 계획이다. 임직원들이 직접 아이디어를 기획·구현하는 과정에서 Amazon Q Developer 같은 생성형 AI 기반 자동화 도구를 활용해 개발 역량을 강화하고, 실제 서비스로 확장할 수 있는 기회를 마련한다는 방침이다.

또한 이번 마켓플레이스 등록을 기념해 중소기업과 스타트업을 대상으로 AI 에이전트 적용 컨설팅과 개념검증(PoC)을 무료 제공하는 프로모션도 진행한다. 이를 통해 초기 및 성장 단계 기업들이 최신 AI 기술을 빠르게 도입하고 현장에 적용해 경쟁력을 조기에 확보할 수 있도록 돕겠다는 목표다.

