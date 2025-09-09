교보DTS, AI 에이전트 솔루션 '에이블' AWS 마켓플레이스 등록

교보DTS가 인공지능(AI) 에이전트 솔루션 '에이블(Able)'을 아마존웹서비스(AWS) 마켓플레이스에 공식 등록했다고 9일 밝혔다. 이번 등록으로 기업들은 별도 구축이나 설치 과정 없이 클라우드 환경에서 손쉽게 AI 에이전트를 생성·운영할 수 있게 됐다.

'에이블'은 AWS 아마존 베드록을 기반으로 기업 내부와 외부 데이터를 다양한 언어모델(LLM)과 연계해 맞춤형 AI 서비스를 제공하는 솔루션이다.

금융, 제조, 유통 등 데이터 활용이 중요한 산업 분야에서 개발부터 배포, 운영까지 전 주기를 지원하며, 업무 효율화와 대고객 서비스 혁신, 디지털 전환을 뒷받침한다.

에이블RAG AWS 마켓플레이스 등록 이벤트 프로모션(이미지=교보 DTS)

주요 기능으로는 AWS 아마존 베드록을 포함한 다양한 상용·오픈소스 LLM 모델 지원, AI 에이전트 템플릿 및 공유 기능, 문서 임베딩 및 전처리 자동화, 서비스 현황 모니터링 대시보드 등이 있다. SaaS 형태로 제공돼 초기 도입 비용을 줄이고, 사용량 기반 과금 체계를 통해 중소기업과 스타트업도 합리적으로 활용할 수 있다.

교보DTS 권창기 대표는 "AWS 마켓플레이스 등록을 계기로 인공지능과 클라우드 연계를 통해 고객의 디지털 전환에 최적화된 플랫폼으로 발전해 나갈 것"이라며 "AWS와 협력해 국내 기업들의 다양한 솔루션을 글로벌 시장에 확산할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

교보DTS는 내부 개발 활성화를 위해 사내 경진대회를 열 계획이다. 임직원들이 직접 아이디어를 기획·구현하는 과정에서 Amazon Q Developer 같은 생성형 AI 기반 자동화 도구를 활용해 개발 역량을 강화하고, 실제 서비스로 확장할 수 있는 기회를 마련한다는 방침이다.

또한 이번 마켓플레이스 등록을 기념해 중소기업과 스타트업을 대상으로 AI 에이전트 적용 컨설팅과 개념검증(PoC)을 무료 제공하는 프로모션도 진행한다. 이를 통해 초기 및 성장 단계 기업들이 최신 AI 기술을 빠르게 도입하고 현장에 적용해 경쟁력을 조기에 확보할 수 있도록 돕겠다는 목표다.