생성형 AI 스마트폰, 누적 출하량 5억대 돌파

전 세계 생성형 인공지능(AI) 스마트폰 누적 출하량이 3분기 기준 5억대를 돌파했다. 2023년 말 첫 출시 이후 불과 2년 만의 성과다. 프리미엄 시장을 넘어 중·고급형 세그먼트로 빠르게 확산하고 있다.

4일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 AI 스마트폰 초기 성장은 도매가 600달러(약 86만원) 이상 프리미엄 스마트폰을 중심으로 이뤄졌다.

해당 가격대에서는 생성형 AI 기능이 사실상 '표준 사양'으로 자리 잡았다. 애플과 삼성이 프리미엄 시장의 영향력을 기반으로 전체 출하량의 70% 이상을 차지했다.

카운터포인트리서치 AI 360 전세계 생성형 AI 스마트폰 출하량 전망 (사진=카운터포인트리서치)

생성형 AI 스마트폰은 이제 중·고급형 시장으로 확산 중이다. 중국 제조사들이 경량 대규모언어모델(LLM)과 멀티모달 AI 어시스턴트를 탑재하며, 보다 폭넓은 사용자층이 AI 기능을 활용할 수 있도록 하고 있다.

이 같은 흐름은 퀄컴 스냅드래곤 6·7 Gen 시리즈, 미디어텍 8000 시리즈 등 중급형 AI 칩셋의 도입으로 가속화되고 있다.

또한 2억5천만대 이상의 기존 스마트폰이 운영체제(OS) 업데이트를 통해 문서 작성, 사진 편집, 콘텐츠 요약 등 일부 생성형 AI 기능을 지원받고 있다. 대표적으로 '서클 투 서치' 기능이 가장 빠르게 확산 중이다.

다만 완전한 AI 기능 세트는 여전히 최신 고급형 기기에 한정되며, 고성능 신경망처리장치(NPU)와 대용량 메모리 등 온디바이스 처리 능력에 좌우된다.

카운터포인트 조사에 따르면 응답자 10명 중 9명이 생성형 AI 스마트폰을 인지하고 있었으며, 대부분 문서 작성·요약 등 생산성 관련 작업을 주요 활용 사례로 꼽았다.

보고서는 "효율성 향상이 생성형 AI 스마트폰의 핵심 가치로 평가되고 있으며, 특히 신흥시장 소비자들이 선진국보다 더 높은 만족도와 가치를 느끼는 경향이 있다"고 분석했다.

생성형 AI 스마트폰은 내년 3분기까지 누적 출하량 10억대를 돌파할 것으로 전망된다. 첫 5억 대 달성까지 걸린 기간의 절반 수준이다. 성장 속도가 한층 빨라지고 있음을 의미한다.

한편 스마트폰 내 AI의 활용 방식도 변화하고 있다. 음성비서 기능은 LLM 기반 멀티모달 AI 에이전트로 진화 중이다. 구글은 안드로이드 '제미나이', 애플 '애플 인텔리전스', 삼성 'AI 컴패니언' 전략을 고도화하며 경쟁 구도를 강화하고 있다.

카운터포인트 측은 "생성형 AI 스마트폰의 확산은 단순한 하드웨어 경쟁을 넘어, AI 경험 중심의 스마트폰 전환을 가속화하고 있다"고 분석했다.