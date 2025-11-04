고용노동부, 런던베이글뮤지엄 계열사 전체 근로감독 착수

고용노동부가 20대 청년 과로사 의혹이 제기된 런던베이글뮤지엄 본사와 인천점에 이어, 법인 계열사 전체로 근로감독을 확대한다.

4일 고용노동부에 따르면 정부는 지난 7월 장시간 근로로 인한 사망 의혹이 불거진 런던베이글뮤지엄에 대해 지난달 29일부터 감독을 실시해왔다.

이 과정에서 직원 대상 설문조사와 면담 등을 통해 일부 법 위반 정황이 확인되면서, 4일부터는 엘비엠 계열사 전 사업장으로 감독 대상을 넓히기로 했다.

런던베이글뮤지엄 매장 전경.

대상에는 런던베이글뮤지엄 본사와 10개 지점(7개 매장, 3개 공장)뿐 아니라, 자회사인 아티스트베이커리(1개 지점), 레이어드(4개 지점), 하이웨스트(2개 지점)도 포함된다.

또한 노동부는 장시간 근로, 휴가·휴일 부여, 임금 체불 등 근로기준법 위반 여부뿐 아니라 산업안전보건법 위반 여부도 함께 조사할 방침이다. 최근 3년간(2022년~2025년 9월) 이들 사업장에서 접수된 산업재해 신청이 총 63건(사고성 재해 60건, 근골격계 질병 1건, 출퇴근 재해 2건)에 달했기 때문이다.

김영훈 고용노동부 장관은 “이번 감독을 통해 관련 의혹을 명명백백히 밝히고, 법 위반이 확인되면 철저히 책임을 물을 것”이라며 “위법적 사업 운영이 기업혁신으로 포장되는 일이 없도록 현장의 잘못된 관행을 발본색원하겠다”고 밝혔다.