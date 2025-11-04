"SMR 방식 일부 구형 HDD, 데이터 복구 불가"

2020년대 초반까지 시장에 공급된 2-6TB 하드디스크 드라이브(HDD) 중 일부 제품에서 손상된 데이터 복구가 불가능한 문제가 발견됐다. HDD 생산 이후 내구도가 떨어지기 시작하는 5년차인 올해부터 유럽과 북미 지역에서 문제가 제기됐다.

문제가 발생하는 대부분의 제품은 기록 방식으로 SMR을 적용했다. 기록 밀도를 높이고 단가를 낮추는 데는 유리하지만 펌웨어 내부 오류로 시간이 지날 수록 저장된 데이터가 손상될 가능성도 있다.

3.5인치 하드디스크 드라이브. (사진=픽사베이)

이들 제품 중 일부는 2020년 경 SMR 표기 여부 문제로 미국과 캐나다 지역 소비자의 집단 소송 대상이 되기도 했다. 제조사 중 한 곳인 웨스턴디지털은 문제 파악에 나섰다.

주요 제조사, 일반 소비자 대상 SMR 방식 HDD 공급

문제를 일으킨 제품들은 2020년대 초반 주요 HDD 제조사가 공급한 2-6TB 제품군이다. 네트워크 저장장치(NAS) 특화 '레드', 일반 PC용 '블루' 등이 꼽힌다.

HDD 내 일반적인 데이터 기록방식 'CMR' 개요도.

이들 제품은 HDD 안에 데이터를 저장하는 원반 형태 장치인 플래터(Platter) 당 기록 용량을 높이기 위해 SMR 방식을 적용했다.

WD가 2018년 백서에서 공개한 SMR 기술 작동 방식. (자료=WD)

SMR(Shingled Magnetic Recording, 기와식 자기기록) 방식은 트랙 위에 데이터를 하나만 기록하는 것이 아니라 비스듬히 겹치게 여러 번 기록해 단위 면적당 기록되는 용량을 높인다.

SMR 방식, HDD 구동 펌웨어와 칩에 부담

SMR 방식은 HDD를 구동하는 펌웨어와 컨트롤러 칩에도 많은 부담을 준다. 어느 위치에 어떤 데이터가 저장되어 있는가를 지속적으로 추적하고 변환해야 하기 때문이며 기록 속도도 떨어지는 경향이 있다.

문제는 일부 제조사들이 SMR 방식 HDD를 시장에 공급하며 이 사실을 정확히 밝히지 않았다는 데 있다.

웨스턴디지털은 2020년 초 NAS 특화 레드(Red) 일부 제품군에 SMR 방식을 적용했다 집단 소송에 직면하기도 했다. (사진=지디넷코리아)

2020년 초 미국 지역 소비자들이 RAID 등 대용량 저장장치 구성에서 문제를 일으키는 제품을 추린 결과 많은 제품들이 SMR 방식을 적용하고 있음이 드러났다.

2020년 4월 미국과 캐나다 지역 소비자가 집단 소송을 제기하자 웨스턴디지털은 "SMR 적용 여부를 정확히 안내하는 동시에 벤치마크와 이상적인 이용 사례 등 SMR 기술에 대한 정보를 더 충실히 제공하겠다"고 밝혔다.

미국·독일 전문 업체 "SMR HDD 복구 실패"

여러 회사의 다양한 HDD를 활용하는 데이터센터 업체인 미국 백블레이즈에 따르면 HDD는 5년 이상 구동 후 고장날 확률이 커진다. SMR 방식 HDD 역시 최근 들어 많은 문제를 일으키고 있다.

독일 IT 전문매체 하이제(Heise)에 따르면, 현지 데이터 복구 업체 '030 다텐레퉁 베를린'은 SMR 방식 HDD 14개를 복구하려다 실패했다. 이 업체는 SMR 방식 HDD에서 저장한 데이터를 관리하는 '보조 변환 테이블'이 문제의 원인이라고 분석했다.

SMR HDD 내부에 저장된 보조 변환 테이블. (자료=030 Dattenrettung Berlin)

작은 오류나 전원 차단 등 사소한 문제로도 보조 변환 테이블이 일부 손상되는데, HDD를 관리하는 컨트롤러 칩은 이를 자동 복구하기 위해 시도한다. 그러나 복구 작업이 오히려 더 많은 데이터 손상을 일으키고 저장된 데이터를 망가뜨린다는 것이다.

관련기사

웨스턴디지털 "문제 파악중"

제조사 중 한 곳인 웨스턴디지털은 "신뢰와 견고성은 웨스턴디지털의 기본이다. '030 다텐레퉁 베를린'이 발견한 문제를 심각하게 받아들이고 있으며 기술진이 해당 문제 파악에 나섰다"고 설명했다.

이어 "문제가 발견된 제품은 현재 생산되지 않는 제품이며 영상보안 등 데이터 기록을 위해 생산된 '퍼플' 제품군 역시 문제와 무관하다"고 덧붙였다.