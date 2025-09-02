윈도11 보안 업데이트 후 일부 PC서 SSD 손상 사례 발생

마이크로소프트가 7·8월에 배포한 윈도11 보안 업데이트 이후 ▲전체 용량을 60% 이상 채운 SSD에서 ▲수십 GB 이상 파일을 기록하거나 ▲수백 개로 구성된 압축파일을 한꺼번에 풀 경우 SSD가 손상되는 문제가 보고되고 있다.

이 문제는 자동 업데이트나 패키지 업데이트로 'KB5063878', 'KB5062660' 등 업데이트 두 건이 배포된 8월 12일 이후 미국과 일본 등 여러 나라에서 빈발하고 있다. 문제가 발생하면 SSD가 인식되지 않거나 데이터가 손상되기도 한다.

문제는 특정 제조사가 아닌 다양한 제조사 SSD에서 발생하고 있으며 마이크로소프트 뿐만 아니라 파이슨 등 SSD 컨트롤러 제조사도 뚜렷한 원인을 찾지 못하고 있다.

7·8월 윈도11 업데이트 설치 이후 문제 발생

마이크로소프트는 지난 7월 22일과 8월 12일 두 차례에 걸쳐 윈도11 보안 업데이트와 AI 구성 요소 업데이트를 담은 'KB5062660', 'KB5063878' 등 업데이트 패키지 두 건을 배포했다.

그러나 다양한 SSD에서 대용량 데이터를 복사한 후 문제가 발생한다는 보고가 이어졌다. 레딧과 X(구 트위터) 등에서 이 문제를 겪은 소비자들은 공통적으로 "전체 용량을 60% 이상 채운 하드디스크 드라이브나 SSD 등에서 문제가 발생했다"고 밝혔다.

업데이트 설치 후 수십 GB 가량의 파일을 복사하면 윈도 운영체제에서 드라이브가 인식되지 않는 상황이 발생한다는 것이다. 일부 제품은 재부팅 후에도 인식에 실패하며 이 경우 데이터를 완전히 날리게 된다.

파이슨·마이크로소프트 "문제 재현 불가"

이 문제가 드러난 이후 SSD 컨트롤러 칩을 생산하는 대만 팹리스인 파이슨(Phison) 제품의 구현에 문제가 있다는 주장도 제기됐다. 파이슨은 일반 소비자용 SSD 시장에서 실리콘모션과 시장을 양분하고 있으며 씨게이트 등 여러 제조사에 컨트롤러를 공급한다.

파이슨 관계자는 2일 지디넷코리아 질의에 "마이크로소프트 윈도 업데이트 설치 이후 발생하고 있는 문제에 대해 마이크로소프트와 함께 해당 문제를 검증했고 문제가 된 SSD 제품을 테스트했다"고 설명했다.

이어 "파일 복사를 자동으로 수행하는 스크립트를 이용해 다양한 컨트롤러를 적용한 SSD에서 누적 4천500시간 이상 테스트를 진행했지만 파이슨은 물론 마이크로소프트도 해당 문제를 재현하지 못했다"고 설명했다.

"문제 해결시까지 업데이트 미루거나 제거 권장"

현 시점에서 SSD 등 저장장치가 손상되는 문제 원인은 특정 제조사 컨트롤러 칩보다는 윈도11 운영체제 업데이트, 혹은 드라이버나 소프트웨어 문제로 추정된다.

파이슨은 "해당 문제는 SSD가 아니라 윈도11 업데이트 문제로 보이지만 해당 문제를 재현하기 위해 지속적으로 노력중"이라고 설명했다.

이어 "저장장치 보호와 정상 작동을 위해 모든 SSD에 적절한 전력 공급과 냉각 수단을 적용하도록 권고한다"고 밝혔다.

스토리지 제조사 관계자는 "사진이나 고해상도 동영상, AI 모델 등 대용량 데이터를 빈번하게 읽고 쓰고 있다면 문제가 완전히 해결될 때까지 'KB5063878', 'KB5062660' 등 업데이트를 미루거나 잠시 제거하라"고 조언했다.