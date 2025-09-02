도우정보, 키오시아 SSD 국내 유통 계약 체결

SSD·스토리지 유통업체 도우정보는 2일 글로벌 반도체 솔루션 기업인 키오시아(KIOXIA) 국내 법인 '키오시아코리아'와 총판 계약을 체결하고 SSD 등 제품을 시장에 공급한다고 밝혔다.

키오시아(구 도시바메모리코퍼레이션)는 1987년 전원이 꺼져도 데이터를 보존하는 낸드 플래시메모리를 세계 최초로 개발한 기업이다. 개인용 SSD·포터블 SSD·SD카드부터 엔터프라이즈 서버·데이터센터용 스토리지까지 폭넓은 솔루션을 제공한다.

PCI 익스프레스 5.0 기반 NVMe SSD, 엑세리아 플러스 G4. (사진=키오시아)

도우정보는 이번 계약에 따라 PCI 익스프레스 5.0 기반 NVMe SSD '엑세리아 플러스 G4' SSD를 시작으로 다양한 키오시아 제품을 국내 유통 예정이다. 또 한국 시장에서 키오시아 제품의 유통 역량을 강화하고 보급 확대에 주력할 계획이다.

첫 제품인 엑세리아 플러스 G4는 최대 읽기 속도 10.0GB/s, 최대 쓰기 속도 8.20GB/s(2TB 제품 기준)로 동급 전 세대 제품 대비 전력 효율을 최대 80% 높였다.

5년간 총 쓰기 용량(TBW)은 2TB 제품 1,200TB, 1TB 제품 600TB로 고해상도 영상이나 사진 등 대용량 데이터 지속 기록에도 적합하다. SSD 상태 확인과 펌웨어 업데이트 등 기능을 지닌 전용 관리 소프트웨어를 제공한다.

관련기사

양사는 PCI 익스프레스 5.0 SSD 보급 확대를 위해 9월 한 달간 할인 행사도 진행한다. 주요 온라인 몰에서 엑세리아 플러스 G4 SSD 탑재 조립PC 구매시 3만원을 지원해 PC 조립업체의 원가 부담을 줄이고 최신 제품에 대한 접근성을 높일 예정이다.

도우정보 관계자는 "키오시아는 SSD 핵심 부품인 낸드 플래시메모리 원천 기술 보유 기업으로 차세대 저장장치 시장을 선도할 잠재력을 지녔다. 유통 네트워크를 통해 키오시아의 국내 SSD 시장 내 입지를 더욱 강화할 것"이라고 밝혔다.