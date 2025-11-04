날개 단 中 샤오펑, 연간 판매 목표 조기 달성

10월, 연간 목표 35만대 돌파…립모터·샤오미도 목표치 임박

카테크입력 :2025/11/04 10:20

류은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

중국 전기차 업체 샤오펑이 올해 판매 목표를 조기 달성했다. 

3일 카뉴스차이나닷컴은 이처랭킹 최근 보고서를 인용해 중국 전기차 상위 12개 브랜드 대부분은 올해 남은 두 달 동안 연간 판매 목표 달성이 불투명하다고 전했다. 

반면 샤오펑은 10월 기준 이미 목표치를 초과했다. 올해 35만대를 목표로 제시한 샤오펑은 10월 말 기준 35만 5천209대를 판매해 목표를 넘어섰다. 샤오펑은 내년 플라잉카 양산도 예정돼 있다.

샤오펑 차량 판매 추이 (사진=샤오펑)

립모터와 샤오미는 연간 목표 달성이 임박했다. 립모터는 50만대 판매를 목표로 하는데 10월까지 46만5천805대를 판매해 93.2% 달성률을 기록했다. 립모터는 특히 10월에만 7만대를 판매해 월간 판매 신기록을 경신하기도 했다. 현재까지 올해 가장 많이 판매된 신에너지차 브랜드기도 하다. 

샤오미는 35만대 판매를 목표로 제시했으며, 30만6천184대를 인도해 87.5% 달성률을 기록하고 있다. 다만, 다른 자동차 제조업체들과 달리 샤오미는 생산 능력 부족으로 어려움을 겪고 있다. 현재 월간 배송량은 4만대 수준이지만, 생산량 증가가 본격화되면 월간 판매량은 크게 늘어날 것으로 예상된다. 

관련기사

4~12위 브랜드는 상대적으로 부진하다. 10월까지 목표 달성률이 83.3%를 넘는 브랜드가 없는 것으로 나타났다.

카뉴스차이나닷컴은 "이 브랜드들이 연간 매출 목표를 달성할 가능성은 매우 낮다"며 "니오, IM모터스 등 브랜드는 올해 여러 인기 모델을 출시했기 때문에 아직 달성이 아예 불가능한 것은 아니다"고 평가했다. 

류은주 기자riswell@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
중국 전기차 샤오펑 립모터 샤오미

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

李 대통령 "AI시대 준비 투자확대, 성장 토대 다지겠다"

"3만원 센서로 만든 휴머노이드 손…내년 양산 개시"

"미리 크리스마스"…2만 명 몰린 '더현대서울' 산타집 가보니

트럼프, '엔비디아 첨단칩 봉쇄' 선언...韓 블랙웰 공급 어쩌나

ZDNet Power Center