아누아, ‘PDRN 캡슐 미스트' 기획세트 10시간 만에 완판

더파운더즈(각자대표 이선형·이창주) 글로벌 뷰티 브랜드 '아누아'가 뷰티 크리에이터 ‘뽀용뇽’과 함께한 ‘PDRN 캡슐 미스트’ 출시 마켓에서 기획세트 완판을 기록했다고 3일 밝혔다.

지난 1일 진행된 PDRN 캡슐 미스트 출시 마켓은 오픈 직후 올리브영 온라인몰 전체 랭킹 1위를 기록하며 준비한 기획세트 수량을 10시간 만에 모두 소진했다. 품절 이후에도 소비자들의 재입고 요청이 계속 이어졌다.

PDRN 캡슐 미스트는 아누아의 베스트셀러 ‘PDRN 세럼’의 핵심 성분을 미스트 형태로 구현해 일상에서 간편하게 세럼 수준의 깊은 보습력과 피부 진정 효과를 경험할 수 있는 제품이다. PDRN, 콜라겐, 히알루론산 성분을 한 번에 담은 ‘수분광 캡슐’을 적용, 뿌리는 순간 오일 캡슐이 부드럽게 터지며 피부 속부터 차오르는 자연스러운 광채를 선사한다. 즉각적인 수분 충전과 피부 탄력 개선 효과를 느낄 수 있어, 편리하면서도 효과적인 스킨케어 아이템이다.

아누아, 뷰티 크리에이터 뽀용뇽과 공동 개발한 ‘PDRN 캡슐 미스트' 기획세트

특히 이번 제품은 구독자 43만 명을 보유한 뷰티 크리에이터 뽀용뇽이 제품 개발 단계에 직접 참여해 화제를 모았다. 뽀용뇽은 속보습 개선과 피부 광채 효과 등 실제 사용자의 관점을 반영한 1인 임상 실험을 진행했다. 구독자 대상 사전 품평회를 통해 사용감, 분사력, 보습력 등 세부 요소를 검증하는 등 제품 완성도를 높였다.

아누아는 이번 기획세트 완판을 기점으로 PDRN 캡슐 미스트의 정식 올리브영 입점과 함께 오프라인 체험 팝업을 이어갈 예정이다. 7일부터 12일까지 올리브영N 성수에서 열리는 아누아 첫 단독 팝업 스토어에서는 수분 측정 체험존, 럭키드로우, 굿즈 꾸미기 등 다양한 프로그램을 통해 소비자와 직접 소통할 계획이다.

아누아 관계자는 “이번 성과는 아누아 제품 효능에 대한 소비자들의 애정과 신뢰가 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 아누아 핵심 성분인 PDRN 라인을 기반으로 소비자가 직접 체감할 수 있는 혁신적인 제품이다. 고객과 함께 성장하는 브랜드로 나아가겠다”고 말했다.