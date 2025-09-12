아누아, ‘나이키 런 제주 2025’ 공식 파트너로 참여

더파운더즈(각자대표 이선형·이창주)가 운영하는 글로벌 뷰티 브랜드 '아누아'가 ‘나이키 런 제주 2025’의 공식 파트너로 참여한다.

아누아는 12일부터 14일까지 서울 문화비축기지에서 열리는 나이키 런 제주 2025 예선 대회 참가자 전원에게 ‘아누아 러너용 디럭스 키트’ 5종을 제공한다. ‘러닝 후에도 피부는 건강하게’라는 슬로건 아래, 건강한 러닝 경험과 피부 케어를 동시에 경험할 수 있도록 기획했다.

아누아 러너용 디럭스 키트는 피부 진정에 도움을 주는 어성초, 카테킨 라인과 수분 공급 효과가 있는 PDRN 라인 등 아누아의 베스트셀러 제품으로 구성돼, 러닝 후 지친 피부를 건강하게 유지할 수 있도록 했다.

아누아 러너용 디럭스 키트 5종

아누아 관계자는 “이번 협업은 스포츠와 뷰티를 접목해 참가자들에게 차별화된 경험을 선사하기 위해 마련했다”며 “앞으로도 고객 관점에서 라이프스타일 전반에 긍정적인 가치를 더하는 브랜드로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.

나이키 런 제주 2025 본선은 예선을 통과한 160팀을 대상으로 10월 18일 제주 구좌체육공원에서 진행될 예정이다.