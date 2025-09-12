아누아, ‘나이키 런 제주 2025’ 공식 파트너로 참여

더파운더즈(각자대표 이선형·이창주)가 운영하는 글로벌 뷰티 브랜드 '아누아'가 ‘나이키 런 제주 2025’의 공식 파트너로 참여한다.
아누아는 12일부터 14일까지 서울 문화비축기지에서 열리는 나이키 런 제주 2025 예선 대회 참가자 전원에게 ‘아누아 러너용 디럭스 키트’ 5종을 제공한다. ‘러닝 후에도 피부는 건강하게’라는 슬로건 아래, 건강한 러닝 경험과 피부 케어를 동시에 경험할 수 있도록 기획했다.
아누아 러너용 디럭스 키트는 피부 진정에 도움을 주는 어성초, 카테킨 라인과 수분 공급 효과가 있는 PDRN 라인 등 아누아의 베스트셀러 제품으로 구성돼, 러닝 후 지친 피부를 건강하게 유지할 수 있도록 했다.
관련기사
- 아누아 PDRN 라인, 9월 올영픽 선정...30일 브랜드데이2025.08.29
- "오늘이 가장 작은 회사, 더파운더즈 입니다"2025.06.26
- "브랜드 신뢰 사수"…마크비전, AI로 K-뷰티 위조상품 '근절'2024.11.08
- 세포랩, 현대면세점 무역센터점 매장 열어...글로벌 소비자 접점↑2025.09.11
아누아 관계자는 “이번 협업은 스포츠와 뷰티를 접목해 참가자들에게 차별화된 경험을 선사하기 위해 마련했다”며 “앞으로도 고객 관점에서 라이프스타일 전반에 긍정적인 가치를 더하는 브랜드로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.
나이키 런 제주 2025 본선은 예선을 통과한 160팀을 대상으로 10월 18일 제주 구좌체육공원에서 진행될 예정이다.