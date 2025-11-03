경기아트센터, 국악체험 프로그램 '한국을 느끼다' 주목

경기아트센터(사장 김상회)는 시범 운영 중인 외국 관광객 대상 전통문화 체험 프로그램 '한국을 느끼다 : 국악 체험(Feel Korea : Gugak Experience)' 프로그램이 호응을 얻고 있다고 3일 밝혔다.

이 프로그램은 지난 9월 첫선을 보였으며, 이달까지 총 11회에 걸쳐 운영한다. 전통예술과 관광이 결합된 새로운 지역 특화형 문화 콘텐츠라고 센터 측은 설명했다.

'Feel Korea: Gugak Experience' 프로그램에 참여하면 국악 공연 관람과 더불어 관객이 직접 참여하는 체험이다. 국악 실내악, 전통연희 등의 공연을 감상하고, 악기와 한복 등을 직접 체험하며 한국의 전통문화를 가까이서 경험할 수 있다. 향후 경기도의 주요 관광 명소와 연계한 콘텐츠로 확장하여, 외국인 관광객의 깊이 있는 문화 경험을 도우며 지역의 관광 경쟁력을 제고하고 지역경제 활성화에 기여할 것으로 보인다.

경기아트센터는 프로그램의 성공적인 운영을 위해 경기관광공사와 지난 9월 업무협약을 체결하고, 외국인 관광객 유치 및 상품 홍보를 위한 협력 체계를 구축했다. 이번 사업을 통해 외국인 관광객에게 새로운 문화 체험 기회를 제공하고, 국악을 지역 관광자원과 연계해 글로벌 문화교류 콘텐츠로 발전시킨다는 계획이다.

또 센터 측은 올해 시범운영을 통해 프로그램의 운영모델, 참가자 반응, 시장성을 종합적으로 검증 중이다. 그 결과를 토대로 내년(2026년)에는 정규 상설 프로그램으로 확대하여, 경기도 대표 전통문화 체험 브랜드로 자리매김할 계획이다. 또한 개별 여행객(FIT, Free Independent Traveler)을 위한 문화관광 결합 상품 개발 및 글로벌 온라인 홍보를 강화해, 경기아트센터를 중심으로 한‘글로벌 문화교류 플랫폼’을 구축할 예정이다.

김상회 경기아트센터 사장은 “Feel Korea: Gugak Experience를 통해 전통과 현대, 지역과 세계를 잇는 문화교류 콘텐츠의 중심지로 만들고자 한다”며 “올해의 시범운영을 기반으로 내년에는 보다 완성도 높은 상설 프로그램으로 발전시켜 세계에 한국 전통예술의 매력을 널리 알리겠다”고 전했다.