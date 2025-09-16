경기아트센터 경기국악원, 9월 다양한 공연 선보인다

경기아트센터 경기국악원(사장 김상회)은 가족과 어린이를 위한 다양한 공연을 선보인다고 16일 밝혔다.

영유아부터 초등학생, 가족 단위까지 폭넓은 연령층이 함께 즐길 수 있는 프로그램을 준비해 경기도민에게 특별한 경험을 제공한다는 것이 경기국악원의 설명이다.

먼저 올해 새롭게 출범한 영유아 맞춤형 공연 시리즈 ‘우리 아기 첫 극장 - 엄마랑 아기랑’이다. 저출생 시대에 부모와 아기의 첫 문화예술 경험을 지원하여 육아하기 좋은 환경을 조성하기 위해 기획된 이 사업은 아기와 보호자가 함께 무대를 체험하며 공연장에 대한 긍정적인 첫 기억을 남길 수 있도록 구성했다. 첫 작품 ‘얼굴과 얼굴 - 마주 ; 봄’은 아기와 부모가 배우, 악사와 함께 어울리며 ‘첫 극장’을 경험하는 참여형 공연으로, 오는 21일과 28일 각각 11시와 14시에 경기국악원 국악당에서 진행된다. 한 회차당 열 다섯 가정이 참여할 수 있으며 관람료는 전석 무료다.

전래동화 ‘은혜 갚은 까치’ 창작극, 초등학생 대상 국악 체험 등 다양한 프로그램

두 번째는 어린이 국악 공연 시리즈 ‘움직이는 이야기’의 신작 ‘은혜 갚은 까치’다. 지난해 첫 선을 보인 ‘움직이는 이야기’는 5천여 명의 관객이 관람하며 큰 호응을 얻은 바 있다. 올해 상반기에는 ‘나무의 아이’라는 작품으로 2천600여 명의 관객이 경기국악원을 찾았다.

9월부터는 국악 인형극 ‘은혜 갚은 까치’를 창작극으로 풀어낸 공연을 올린다. 약자가 어려움에 처했을 때 도와주면 자신도 도움을 받을 수 있다는 따뜻한 이야기다. 9월부터 11월 5일까지 매주 수요일 11시 국악당에서 공연되며, 어린이 관객들에게 블록 조립 키트 제공, 배우들과의 기념 촬영, 국악놀이터 및 컬러링존 체험 등 풍성한 경험을 제공한다.

국악소풍 모습.(제공=경기아트센터 경기국악원)

세 번째는 초등학교 단체를 대상으로 한 전통문화 체험학습 프로그램 ‘국악소풍’이다. 2006년 시작된 이후 매년 경기도 초등학생들에게 꾸준히 인기를 끌어온 경기국악원의 대표 사업이다. 공연 관람과 더불어 장구 연주, 우리소리 배우기, 버나놀이 등 전통 연희를 직접 체험할 수 있어, 놀이와 배움을 통해 국악을 친근하게 느낄 수 있다. 올해는 어린이 국악극 ‘꼬마 장승 가출기’를 관람 프로그램으로 마련하여 즐거움을 더한다. 9월부터 11월까지 진행되며, 참여 신청은 경기국악원 국악운영팀으로 문의하면 된다.

김상회 경기국악원 사장은 “특히 올 가을 첫선을 보이는 ‘우리 아기 첫 극장 - 엄마랑 아기랑’은 부모와 아기가 함께 공연장을 경험하는 뜻깊은 무대가 될 것”이라며 “도민 여러분을 위해 알차게 구성된 프로그램들이 준비되어 있으니, 가족과 함께 경기국악원을 찾아 즐거운 시간을 보내시길 바란다”고 전했다.

한편, 경기국악원은 오는 11월 ‘우리 아기 첫 극장 - 엄마랑 아기랑’ 시리즈의 페스티벌을 개최해 영유아 가족이 함께 즐기는 축제의 장을 마련할 예정이다. 약 열흘간 이어지는 페스티벌에서는 국내외 영유아극 연작이 상연되며, 육아 스트레스 관리를 위한 렉처 콘서트 및 체험행사 등으로 다채롭게 구성된다.