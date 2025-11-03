AI 시대 새 주인공, '현장 배치 엔지니어'…올해 채용 800% 급증

인공지능(모델)을 실제 비즈니스 현장에 적용해 성과로 연결하는 '포워드 디플로이드 엔지니어(FDE)' 직군이 주목받고 있다. 기술력과 문제 해결 능력을 겸비한 인력이 AI 기업의 핵심 인재로 부상하며 올해 채용이 약 800% 증가한 것으로 나타났다.

3일 파이낸셜타임즈(FT)와 인디드 하이어링랩이 발표한 보고서에 따르면 고객 맞춤형 AI 엔지니어로 불리는 FDE 채용 공고는 올해 1월부터 9월까지 800% 이상 급증했다.

오픈AI·앤트로픽·코히어 등 주요 AI 기업들이 이 인력을 적극 채용하며 연구 중심에서 상용화 중심으로 인력 구조를 변화하고 있다.

현장형 AI 엔지니어 직군인 FDE가 주목받고 있다. (사진=챗GPT 제작)

FDE는 기업들이 AI를 도입할 때 발생하는 기술 격차를 메우는 역할을 맡는다. 이들은 고객사 현장에 투입돼 대형언어모델(LLM)을 맞춤 조정하고 기업 데이터를 학습시켜 업무 프로세스를 자동화한다.

FT에 따르면 오픈AI는 올해 초 FDE 전담팀을 구성했으며 내년까지 약 50명 규모로 확대할 계획이다. 앤트로픽도 고객 수요 증가에 대응하기 위해 적응형 AI 부서를 5배 이상 늘릴 예정이다.

인디드 보고서는 올해 전체 구인 공고의 26%가 'AI에 의해 크게 변화할 가능성이 높은 일자리'로 분류됐다고 밝혔다. 전체 직무 기술의 46%는 인간과 AI의 협업 형태인 '하이브리드 전환' 단계에 해당했다.

또 기존 소프트웨어 개발직의 81%가 AI 영향권에 포함된 반면, 간호와 상담 등 인간 대면이 필수인 직종은 상대적으로 영향이 적은 것으로 나타났다. FDE는 이러한 변화 속에서 기업이 AI를 실제 업무에 적용하도록 돕는 역할을 맡으며 기술과 비즈니스 사이의 연결고리로 자리잡고 있다.

FDE 직군은 팔란티어에서 시작된 개념이다. 팔란티어는 20여 년 전부터 엔지니어를 고객사 현장에 배치해 맞춤형 솔루션을 제공해 왔다. 최근엔 이같은 비즈니스 모델이 최근 생성형 AI 스타트업으로 확산되고 있다.

인디드 보고서는 "인간 소프트웨어 개발자는 직접 일을 하는 역할에서 일을 지휘하는 역할로 바뀔 것"이라며 "FDE는 이러한 변화의 중심에서 AI 시스템이 실제 산업 현장에서 작동하도록 지원하고 인간의 전문성과 기술적 혁신을 연결할 것"이라고 전망했다.