MS "2030년까지 AI 비즈니스 에이전트가 기업용 SW 대체할 것"

마이크로소프트(MS)가 전통적인 기업용 소프트웨어(SW) 시대의 종말을 선언했다. 오는 2030년까지 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반 애플리케이션은 사라지고 인공지능(AI) 기반 비즈니스 에이전트가 그 자리를 차지할 것이라는 전망이다.

18일 더뉴스택 등 외신에 따르면 MS 비즈니스 애플리케이션·플랫폼 담당 찰스 라만나 부사장은 최근 VC 펀드 매드로나의 팟캐스트에서 "기존 비즈니스 애플리케이션은 2030년대의 메인프레임처럼 남게 될 것"이라며 "운영은 되겠지만 구시대의 유물로 전락할 것"이라고 말했다.

(사진=마이크로소프트)

라만나 부사장은 현재 기업용 SW가 여전히 폼 기반 인터페이스, 정적인 워크플로우, 관계형 데이터베이스(DB)라는 수십 년 전 모델을 답습하고 있다고 지적했다.

그는 대체 개념으로 자연어 기반 동적 인터페이스, 목표 지향적 AI 에이전트, AI 친화적 벡터 DB로 구성된 비즈니스 에이전트를 제시했다.

리만나 부사장은 "앞으로 6~18개월 안에 새로운 SW 패턴이 정립되고 2030년이면 AI 기반 비즈니스 에이전트가 주류로 자리잡을 것"이라고 강조했다.

또 그는 "부서 간 경계가 허물어지고 직원들은 AI 에이전트와 협업하는 범용 인력으로 변모할 것"이라며 "앞으로 모든 팀은 사람과 AI 에이전트가 함께 구성하는 유기체가 될 것"이라고 전망했다. 조직 구조 자체의 변화까지 예고한 것이다.

AI 전환 성공 조건으로는 ▲예산 압박을 통한 혁신 유도 ▲모든 직원의 일상적 AI 활용 ▲다수 시도보다 핵심 프로젝트 집중을 꼽았다. 단순히 일부 기술팀에 국한하지 않고 전사적으로 확산해야 한다는 설명이다.

다만 전문가들 사이에서는 AI 에이전트가 앱을 완전히 대체할지, 아니면 앱이 에이전트로 진화할지를 두고 논쟁이 이어지고 있다. 고객관계관리(CRM)·전사적자원관리(ERP)와 같은 독립 애플리케이션은 점차 사라지고 데이터 저장소와 동적 상호작용 도구로 대체될 것이라는 전망도 나온다.

라만나 부사장은 "스타트업은 이미 AI 에이전트를 핵심 멤버로 운영하고 있다"며 "확신이 설 때까지 기다린다면 너무 늦을 수 있다"고 경고했다.