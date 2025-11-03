‘신라의 천년 울림’, 디지털 기술로 재현… 국립경주박물관서 미디어 콘텐츠 전

문화체육관광부(문체부)와 한국콘텐츠진흥원(콘진원)은 3일 국립경주박물관 정문 일대에 디지털 문화유산 콘텐츠 ‘신라의 천년 울림’을 전시한다고 밝혔다.

이번 전시는 오는 11월 16일까지 2주간 진행되며, 가로 50미터, 높이 4미터 규모의 초대형 미디어월을 설치해 신라 왕경을 재현한 디지털 콘텐츠를 선보인다. ‘신라의 천년 울림’은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 기념해 세계인을 대상으로 공개되는 전시로, 천년 신라의 울림을 현대 기술로 구현한 것이 특징이다.

콘텐츠 제작은 콘진원의 ‘2025 인공지능 콘텐츠 제작지원(선도형)’ 사업에 참여한 문화유산기술연구소와 주식회사 덱스터스튜디오가 협력해 진행했다. 문화유산기술연구소는 10여 년간 축적해 온 신라 왕경의 공간 데이터를 바탕으로 실시간 디지털 복원을 수행했으며, 덱스터스튜디오는 영화적 사운드 연출 기법을 적용해 성덕대왕신종의 입체적 공명과 신라의 울림을 구현했다.

이번 콘텐츠는 APEC이 지향하는 ‘연결, 혁신, 번영’의 가치를 주제로 구성됐다. 성덕대왕신종의 울림으로 서막을 연 영상은 황룡사 9층 목탑 등 당시의 건축물과 기술을 통해 ‘혁신’을, 격자형 도로망으로 연결된 서라벌의 도시 구조를 통해 ‘연결’을, 신라 전성기의 번영을 통해 ‘번영’을 상징적으로 그려낸다. 마지막 장면에서는 경주에서 시작된 울림이 지구 상공으로 퍼져나가며 태평양을 중심으로 세계와 공명하는 여정을 보여준다.

문화유산기술연구소는 성덕대왕신종의 음향적 특징인 ‘맥놀이’ 현상을 인공지능 기술로 시각화해, 관람객이 소리의 진동과 파형 변화를 눈으로 확인할 수 있도록 구현했다. 특히 이번 작품은 가로 50미터, 높이 4미터의 대형 몰입형 영상으로 구성되어, ‘울림’을 통해 신라 왕경의 공간을 3차원으로 체험할 수 있도록 설계됐다.

기획과 연출은 ‘반가사유상’ 미디어 콘텐츠와 ‘디지털 광개토대왕릉비’ 등으로 세계 3대 디자인 어워드를 수상한 김지교 감독이 맡았다. 음악은 부산아시안게임과 평창동계올림픽 등의 음악을 총괄한 작곡가 양방언 감독이, 사운드 디자인은 영화 ‘기생충’으로 골든 릴 어워즈 사운드 편집상을 수상하고 헐리우드 영화 ‘미키 17’에도 참여한 라이브톤의 최태영 감독이 담당했다.

콘진원 유현석 원장 직무대행은 “이번 전시는 신라의 천년 역사를 디지털 기술로 재해석해 가상자산 못지않은 K-콘텐츠의 혁신적 면모를 보여주는 의미 있는 시도”라며 “문화유산의 가치와 첨단기술이 조화를 이루는 이번 전시를 통해 세계와 소통하는 새로운 문화 교류의 장이 열리길 기대한다”고 말했다.