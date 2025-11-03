[미장브리핑] 5일 ADP 민간고용 지표 발표·상호관세 소송 대법원 첫 심리

금융입력 :2025/11/03 08:24

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

▲오는 3일(현지시간) 미국 10월 ISM제조업 PMI 발표. 지난 9월 49.1에 이어 3개월 연속 상승할지와 50 상회 여부에 주목. 5일 서비스업PMI 발표. 9월 50으로 하락.

▲4일 미국 뉴욕시장 선거 실시.

▲5일에는 10월 ADP 민간고용 지표가 발표. 8월에는 5만4천명 증가, 9월 3만2천명 감소. 미국 정부 셧다운으로 정부 공식 고용지표가 미발표돼 귀추 주목. 미국 연방 정부 셧다운 34일차를 넘어가면서 2018~2019년 도널드 트럼프 대통령 1기 시기 최대 셧다운 기간인 35일을 초과할 것으로 관측돼.

(사진=이미지투데이)

▲미국 연방 대법원 5일 국제비상경제권한법(OEEPA)에 따른 상호관세 위법성 소송에 대한 첫 심리를 진행.

▲6일 영란은행 통화정책회의 개최. 2·5·8월 정책금리 인하, 9월 동결한 연 4.0%. 

관련기사

▲호주중앙은행은 4일 통화정책회의 열어. 올해 3차례 금리 인하, 9월에는 동결한 3.6%.

▲7일 미국 미시건대 11월 심리지수발표. 지난 10월 53.6으로 3개월 연속 하락하고 있어 이번 수치에 관심. 최근 완만한 하락세를 보이고 있는 1년 기대인플레이션(10월 4.6%)과 3개월 연속 상승세인 5년 기대인플레이션(10월 3.9%) 향방 관심.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 증시 주식 미장브리핑 고용지표 관세 무역

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[ZD브리핑]미중 무역 갈등 봉합 수순...SK그룹 ‘SK AI 서밋’ 개최

비트코인 11만달러 선 밑으로... 솔라나 ETF 출시에도 4% 하락

AI 해고의 역풍…구조조정 기업 절반 "결정 후회한다"

민주노총 새벽배송 금지 제안에…"건강권 보장" VS "생계수단 잃어"

ZDNet Power Center