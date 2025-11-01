보험 계약 유지되면 할인해주는 신용카드 나와

현대해상, 현대카드와 맞손

금융입력 :2025/11/01 10:00    수정: 2025/11/01 10:19

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

현대해상은 현대카드와 보험계약 유지시 할인을 받는 ‘현대해상 현대카드’를 출시했다고 1일 밝혔다.

현대해상 보험계약을 유지할 경우 할인혜택을 제공해 주는 제휴카드 상품으로, 보험료를 카드로 납입해야만 혜택을 받을 수 있던 기존 제휴카드와는 차별화해, 카드 이용 실적에 따라 할인을 받을 수 있다.

예를 들어 현대해상 장기보험을 은행 자동이체로 납입하는 경우에도 할인 혜택을 받을 수 있고, 현대해상 자동차보험을 가입한 고객이라면 보험계약을 유지하는 동안 할인을 받을 수 있다.

관련기사

현대해상 보험계약을 유지중인 고객은, 전월 실적 50만원 이상 이용 시 1만2천원, 100만원 이상 이용 시 1만7천원의 할인이 제공된다.

보험을 유지하지 않는 기간 동안에는 전월 실적 50만원 이상 이용 시, 결제 금액의 0.5%를 M포인트로 적립 받을 수 있다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 카드 보험 손해보험 현대해상 현대카드

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

젠슨 황의 조언 "AI 인프라 조성? AI 공장부터 먼저 지어라"

[르포] "韓 치킨, 소문대로 맛있어요"…APEC 참가자들, KB금융·롯데 덕에 K-푸드 '열광'

네오위즈 'P의 거짓', K-게임 글로벌 흥행 가능성 증명

이재명 "만파식적 화음처럼"…환영 만찬서 APEC 결속 강조

ZDNet Power Center