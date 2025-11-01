보험 계약 유지되면 할인해주는 신용카드 나와

현대해상은 현대카드와 보험계약 유지시 할인을 받는 ‘현대해상 현대카드’를 출시했다고 1일 밝혔다.
현대해상 보험계약을 유지할 경우 할인혜택을 제공해 주는 제휴카드 상품으로, 보험료를 카드로 납입해야만 혜택을 받을 수 있던 기존 제휴카드와는 차별화해, 카드 이용 실적에 따라 할인을 받을 수 있다.
예를 들어 현대해상 장기보험을 은행 자동이체로 납입하는 경우에도 할인 혜택을 받을 수 있고, 현대해상 자동차보험을 가입한 고객이라면 보험계약을 유지하는 동안 할인을 받을 수 있다.
관련기사
- 전쟁 중인 러시아, 한국 발행 카드 결제 안됩니다2025.10.31
- 우리銀, 큐뱅과 ‘전세계 QR 결제 서비스’ 추진2025.10.31
- "미국 중심 아닌 각국 스테이블코인 발행 긍정적"2025.10.30
- 카카오뱅크, 대안신용평가·AI로 '포용금융' 지평 확장한다2025.10.30
현대해상 보험계약을 유지중인 고객은, 전월 실적 50만원 이상 이용 시 1만2천원, 100만원 이상 이용 시 1만7천원의 할인이 제공된다.
보험을 유지하지 않는 기간 동안에는 전월 실적 50만원 이상 이용 시, 결제 금액의 0.5%를 M포인트로 적립 받을 수 있다.