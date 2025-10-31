우리銀, 큐뱅과 ‘전세계 QR 결제 서비스’ 추진

우리은행이 글로벌 QR 결제 네트워크 '로드(ROAD)’ 서비스를 운영하는 큐뱅과 전 세계 QR 결제 서비스 제공을 위한 업무제휴 계약을 체결했다고 31일 밝혔다.

이번 제휴를 통해 우리은행은 우리원(WON)뱅킹 모바일 뱅킹 앱을 기반으로 큐뱅이 보유한 글로벌 QR 결제 네트워크를 활용해 해외 주요 국가에서 이용 가능한 결제 서비스를 공동 개발 추진할 계획이다.

또 환전주머니 연동을 통해 고객이 중국·일본·동남아 등 여행지에서 실물카드 없이 스마트폰만으로 간편하게 결제할 수 있는 환경을 마련할 예정이다.

우리은행 전경.

우리은행 관계자는 “실물카드 없이 스마트폰만으로 결제하는 QR 결제 방식은 글로벌 결제시장의 주요 트렌드로 자리 잡고 있다”며, “우리은행은 이번 제휴를 통해 변화하는 시장 흐름에 선제적으로 대응하고, 고객에게 보다 편리한 해외 결제 서비스를 제공할 계획”이라고 말했다.