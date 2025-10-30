한미 협상 타결에 코스피 4100 돌파…2거래일 연속 사상 최고치

29일 진행된 한미정상회담에서 대미 투자액과 자동차 관세율 협상이 타결되면서 코스피 지수가 사상 최고치를 찍었다.

30일 코스피 지수는 전 거래일 대비 0.61%(24.80포인트) 오른 4105.95로 거래를 시작했다.

전 거래일 코스피 지수는 4018까지 치솟으면서 4100 상한을 열어뒀는데 한미 협상 소식이 호재로 작용하면서 4100을 돌파한 것. 2거래일 연속 코스피 지수는 사상 최고치를 갈아치웠다.

(사진=이미지투데이)

오전 9시 10분 기준 코스피 지수는 4122까지 오르면서 4200선 돌파도 넘보고 있다.

한편, 주가가 상승했지만 원·달러 환율 레벨은 1420원대에 머물러 있다. 다만 전 거래일 대비 원·달러 환율은 하락 출발했다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 6.7원 내린 1425.0원으로 거래를 시작했다.

관련기사

이날 열린 거시경제금융회의에서 정부 관계자들은 "외환시장은 여전히 변동성이 큰 상황이나 한미 관세협상 타결로 불확실성이 완화되면서 일부 안정되는 모습을 보이고 있다"고 평가했다.

앞서 28~29일 미국 연방준비제도 공개시장위원회(FOMC)에서 미국은 연방기금금리를 0.25%p 낮춘 3.75~4.00%로 결정했다.