한미 협상 타결에 코스피 4100 돌파…2거래일 연속 사상 최고치

29일 진행된 한미정상회담에서 대미 투자액과 자동차 관세율 협상이 타결되면서 코스피 지수가 사상 최고치를 찍었다.
30일 코스피 지수는 전 거래일 대비 0.61%(24.80포인트) 오른 4105.95로 거래를 시작했다.
전 거래일 코스피 지수는 4018까지 치솟으면서 4100 상한을 열어뒀는데 한미 협상 소식이 호재로 작용하면서 4100을 돌파한 것. 2거래일 연속 코스피 지수는 사상 최고치를 갈아치웠다.
오전 9시 10분 기준 코스피 지수는 4122까지 오르면서 4200선 돌파도 넘보고 있다.
한편, 주가가 상승했지만 원·달러 환율 레벨은 1420원대에 머물러 있다. 다만 전 거래일 대비 원·달러 환율은 하락 출발했다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 6.7원 내린 1425.0원으로 거래를 시작했다.
관련기사
- 카카오뱅크, 대안신용평가·AI로 '포용금융' 지평 확장한다2025.10.30
- 美연준 두달 연속 금리 0.25%p 인하…파월 "12월 추가 인하 기정사실 아냐"2025.10.30
- 코스피 또 사상 최고치 경신…4081.15로 마감2025.10.29
- 우리금융, 차기 회장 후보 선임 절차 시작2025.10.29
이날 열린 거시경제금융회의에서 정부 관계자들은 "외환시장은 여전히 변동성이 큰 상황이나 한미 관세협상 타결로 불확실성이 완화되면서 일부 안정되는 모습을 보이고 있다"고 평가했다.
앞서 28~29일 미국 연방준비제도 공개시장위원회(FOMC)에서 미국은 연방기금금리를 0.25%p 낮춘 3.75~4.00%로 결정했다.