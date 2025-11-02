뷰티부터 패션·리빙까지…K플랫폼, ‘현지화 전략’으로 日 진출 활발

한국 라이프스타일 플랫폼들이 일본 시장에서 빠르게 입지를 넓히고 있다. 뷰티·패션·리빙 등 일상 속 K콘텐츠를 소비하는 일본 MZ세대가 늘어나면서, 국내 플랫폼들이 현지화 전략을 강화해 시장 공략에 나섰다. 일본의 온라인 중심 소비 문화와 ‘신뢰 기반 구매’ 성향이 맞물리며, 한국 서비스·배송·체험 중심의 차별화 전략이 성과를 내고 있다.

‘서비스 현지화’ 전략으로 일본 진출한 미용의료 정보 플랫폼 ‘바비톡'

바비톡

미용의료 정보 플랫폼 바비톡은 일본 소비자 특성을 반영한 서비스 현지화 전략으로 올해 8월 일본 시장에 진출했다. 일본 서비스는 앱 출시 후 13년간 축적된 900만 명의 한국 이용자 데이터를 토대로 일본 소비자들이 한국의 미용의료를 안전하고 투명하게 경험할 수 있도록 기획됐다.

일본 소비자들은 시술 결정 시 후기, 평점, 브랜드 비교, 일본어 통번역 서비스, 할인 정보 등을 세밀하게 확인하는 경향이 뚜렷했다. 그러나 그동안 일본 소비자들은 언어 장벽과 정보의 비대칭성으로 한국 병원 선택이나 시술 후기 탐색에 어려움이 있었다.

이에 바비톡은 병원 별 일본어 상담 가능 여부를 아이콘으로 표기하고, 제휴 병원 예약 연동 기능을 도입해 상담 신청부터 시술 예약까지의 전 과정을 원스톱으로 지원하는 서비스를 제공한다. 특히 일본어 전면 지원과 사용자 친화적 UI를 통해 병원, 시술, 후기, 이벤트 정보를 한눈에 확인할 수 있는 현지형 통합 정보 허브로 서비스 경쟁력을 높였다.

바비톡 관계자는 “이번 일본 웹 서비스 론칭은 단순한 정보 제공을 넘어, K-미용의료에 대한 신뢰 기반의 정보가 실제 시술 경험으로 이어지는 통합 여정을 지원하는 플랫폼으로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 현지 이용자 데이터를 기반으로 한 서비스 고도화와 더 많은 글로벌 시장 진출을 추진할 계획”이라고 밝혔다.

오프라인 팝업으로 일본 현지 MZ세대 사로잡은 ‘무신사’

무신사

패션 플랫폼 무신사는 일본 소비자들이 구매 전 제품을 직접 보고, 만지고, 경험하는 과정을 중요하게 여긴다는 점에 주목해 현지 오프라인 매장을 확대하고 있다.

무신사는 도쿄 시부야와 오모테산도 등 유동인구가 많은 핵심 상권에 오프라인 팝업 스토어와 매장 입점을 확대하며 브랜드 인지도를 높이고 있다. 지난 10월 도쿄 시부야에서 열린 ‘무신사 도쿄 팝업 스토어 2025’는 오픈 일주일만에 누적 방문객 2만 명을 기록했다.

‘무신사 스타일 터미널(MUSINSA STYLE TERMINAL)’을 콘셉으로 한 이번 팝업에는 80여 개의 다양한 국내 브랜드가 참여해 현지 소비자들에게 K패션의 다채로운 매력을 선보였다. 현장에서는 QR코드로 무신사 글로벌 스토어에 접속해 상품별 할인 혜택과 구매 후기를 확인할 수 있는 등 온·오프라인 연계 경험도 마련됐다.

‘무료 배송’으로 일본 인테리어 시장 공략하는 ‘오늘의집’

오늘의집

라이프스타일 플랫폼 오늘의집이 ‘배송 속도’와 ‘무료배송’을 내세우며 일본 인테리어 시장 공략에 속도를 내고 있다. 배송 예정일에 대한 가시성을 중시하는 일본 소비자 특성에 맞춰 빠르고 정확한 배송 서비스를 제공하는 동시에 반품, 교환 서비스까지 제공해 소비자 편의를 극대화했다.

관련기사

오늘의집은 2022년 도쿄 지사를 설립하면서 일본 시장에 진출했으며, 2024년 10월부터 커머스 서비스를 도입하며 일본 내 서비스 브랜드 ‘오하우스’의 사업 확장에 본격적으로 나섰다. 나아가 일본 현지 물류 회사와 협력해 물류창고를 확보, 소형부터 초대형 상품까지 빠른 배송이 가능한 시스템을 구축해 기존 대비 배송 기간을 절반 이하로 단축했다.

최근 일본에서는 K콘텐츠를 통해 소개된 한국 인테리어 스타일이 새로운 트렌드로 부상하고 있다. 오늘의집은 이러한 흐름에 발맞춰 지난달 일본 도쿄 시부야에서 열리는 라이브스타일 이벤트 ‘나츠 마츠리 25’에 참여해 첫 오프라인 행사를 진행하며 일본 현지 소비자와의 접점을 넓히며 K라이프스타일 대표 플랫폼으로서 입지 강화에 나서고 있다.