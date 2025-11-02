"AI는 새로운 동료”…GS칼텍스, DAX로 지능형 조직 가속

GS칼텍스가 10월 31일 서울시 강남구 GS타워 본사에서 허세홍 사장 등 임직원들이 참여한 가운데 'WoW(Way of Work), AI’를 주제로 제3회 딥 트랜스포메이션 데이를 개최했다.

DT 데이는 GS칼텍스가 업계 경쟁력 강화와 지속가능한 성장을 위해 마련한 현장 중심의 행사로, 임직원들이 직접 추진한 혁신 성과와 경험을 공유하며 함께 성장하는 교류의 장이다.

GS칼텍스 허세홍 사장은 매년 DT Day 현장을 찾아 부스를 운영하는 구성원들과 격의 없이 대화하며 이들의 열정과 노력을 직접 격려하고 있다. 이를 통해 DT Day는 단순한 사내 전시 행사를 넘어, 구성원들이 GS칼텍스의 DAX 철학을 체감하고 함께 실천하는 상징적 플랫폼으로 자리매김했다.

GS칼텍스 허세홍 사장(맨 오른쪽)과 임직원들이 GS칼텍스 제3회 DT Day에 참여하고 있다. (사진=GS칼텍스)

허세홍 사장은 AI 시대 경쟁 우위를 확보하기 위해 디지털 & AI 트랜스포메이션(DAX) 전략을 주도하고 있다. 허 사장은 ‘AI와 데이터를 얼마나 잘 활용하느냐가 기업의 지속가능한 경쟁력을 좌우한다’는 철학 아래, 임직원들이 디지털과 AI 기술을 학습하고 현업에 적극 활용할 수 있도록 지속적으로 독려해왔다.

GS칼텍스는 DAX 전략을 기반으로 AI 중심의 지능형 조직으로 도약하기 위해 일하는 방식을 변화시키고 있다. 올해로 3회째를 맞은 DT 데이에서는 디지털·AI 혁신 사례를 소개하는 20여 개의 전시 부스를 통해, 이러한 성과를 임직원들이 직접 체험하고 공유하는 자리가 마련됐다.

생산본부 부스에서는 공정 운전 최적화와 설비 안정성 강화를 지원하는 설비 관리 통합 플랫폼 ‘Asset Plus’와 공정 운영 최적화 플랫폼 ‘OOP’, 에너지 통합 관제 및 AI·ML(머신러닝) 기반의 최적화 시스템인 ‘LCEMS’ 등 디지털 플랫폼이 소개됐다.

‘스튜디오 발랄’ 부스도 이목을 끌었다. 스튜디오 발랄은 홍보부문 구성원들이 자발적으로 결성한 AI 크리에이티브 그룹으로 PR 업무 효율화와 디지털 전환을 주도하기 위해 커뮤니케이션 통합관리 시스템을 구축하고, 타 부서들과 협업해 지난 6개월간 자체 제작한 생성형 AI 영상 콘텐츠 20건을 선보였다.

또한, 각 사업본부 부스에서는 반복적인 업무 문의 대응을 AI가 대신 답변하는 챗봇 서비스, 주유소 파트너의 주유소 운영 효율과 경영 편의성을 높여주는 ‘파트너 플러스’ 앱, 고객 경험 디자인을 통해 글로벌 디자인 어워드 6관왕을 차지한 ‘에너지플러스’ 앱 등 업무 효율화와 고객 경험 개선을 이끈 다양한 AI 활용 사례들이 공유됐다.

아울러, 임원이 DAX 교육을 이수한 뒤 업무에 필요한 AI 에이전트를 직접 개발·활용해 일하는 방식을 개선한 사례와 함께, 디지털 아카데미를 통한 사내 개발자 양성 성과가 공유되며 리더와 구성원이 함께 만들어가는 DAX 실행 문화에 대한 공감대가 한층 확산됐다.

GS칼텍스 사업 영역뿐 아니라, 물류·소방 로보틱스, 스마트 글라스 등 다양한 산업의 신기술을 소개하고, 일하는 방식의 변화와 미래 방향성 등을 주제로 한 외부 전문가 강의도 함께 진행됐다.

허세홍 GS칼텍스 사장은 “AI는 단순한 기술이 아니라 우리의 사고방식과 일하는 방식을 바꾸는 새로운 동료”라며, “데이터와 시스템 기반에 AI를 결합해 더 빠르고 정교한 의사결정, 더 유연하고 창의적인 협업이 가능한 조직으로 발전해 나가겠다”고 말했다. 이어 “변화의 중심에는 언제나 사람이 있다. AI를 통해 더 스마트하면서도 더 인간적인 방식으로 우리의 ‘Way of Working’을 혁신하며, GS칼텍스의 미래를 함께 만들어가자”고 임직원들을 격려했다.