알뜰폰 가입자 7.35%가 요금 못내고 있다

알뜰폰 가입자의 요금 미납 건수가 75만에 이르는 것으로 나타났다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 이주희 의원(더불어민주당)이 과학기술정보통신부 등으로부터 제출받은 자료에 따르면, 알뜰폰 27개사의 요금 미납건수는 74만9천537건으로 전체 미납액은 총 246억2천200만원에 달했다.

알뜰폰의 요금 미납액이 통신 3사의 미납 총액 244억여원보다 많은 점이 주목된다.

아울러 전체 가입자 대비 미납 비율이 통신 3사 0.35% 대비 월등히 높은 7.35%에 달했다.

자료_이주희 의원실

이주희 의원실은 소액결제를 제외한 순수 휴대전화 요금 미납자가 알뜰폰 가입자 중 70만명 이상으로 추정했다.

관련기사

정부는 지난 9월19일부터 알뜰폰 요금 장기 미납으로 발생한 채무도 신용회복위원회 채무조정 대상에 포함하는 제도를 시행하면서 알뜰폰 미납자도 장기 분할 상환이나 채무 감면을 통해 상환 부담을 줄일 수 있게 됐으나 신복위 심사를 거쳐 채무 조정이 확정되어야 하기 때문에 당장의 생활 어려움이 바로 해결되지 않는다.

이 의원은 “정부가 채무조정 제도 시행에 맞춰 알뜰폰 이용자들의 채무 문제를 보다 면밀히 관리할 필요가 있다”며 “알뜰폰 평균 미납금액이 평균 3만원 수준으로 누군가에게는 큰 부담이 될 수 있다”고 말했다.