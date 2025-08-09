국내 알뜰폰 회선 1천만 넘었다

국내 알뜰폰(MVNO) 가입 회선이 올 상반기 말 기준으로 1천만을 돌파했다.

9일 과학기술정보통신부의 유무선통신서비스 가입현황 통계에 따르면 6월 말 기준 MVNO 가입 회선 수는 1천11만684로 집계됐다.

MVNO 회선 수가 1천만을 넘은 것은 이번이 처음이다.

같은 기간 국내 핸드셋 가입자 기준으로 통신 3사와 알뜰폰을 더한 이동통신 전체 회선 수는 5천730만3천514를 기록했는데, 알뜰폰 회선이 차지하는 비중은 약 17%를 차지했다.

사진_클립아트코리아

기술 방식으로 보면 여전히 LTE가 약 951만 회선으로 대다수를 차지하고 있고 5G는 43만 회선으로 소폭의 증가세를 이어가고 있다.

후불 요금제 기준으로 MVNO 망 제공 사업자 별로 보면 LG유플러스가 가장 많은 회선을 제공하는 것으로 나타났다.

LG유플러스 망을 임대하는 MVNO 후불 요금제 가입 회선이 347만8천442로 가장 많았고 KT 망 임대 회선이 338만478로 뒤를 이었다. SK텔레콤 망 임대 회선은 142만2천213을 기록했다.

지난해 말까지는 KT 망 임대 회선 수가 가장 많았으나 올해 1월부터 LG유플러스 망 임대 회선 수가 앞지르기 시작했다.