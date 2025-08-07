폰비 앱에서 알뜰폰 요금 비교해보세요

알뜰폰 비교 온라인 플랫폼 폰비가 모바일 앱을 출시했다고 7일 밝혔다.

폰비 앱에서는 필터링 기능을 통해 14개 통신사가 제공하는 1천 개가 넘는 요금제를 비교할 수 있다. ▲데이터 사용량 ▲통화 시간 ▲문자 제공량 ▲통신망 등 사용자가 원하는 조건을 설정하면 된다.

또한 사용자 후기 기반 추천 시스템을 통해 각자에게 맞는 요금제를 찾을 수 있다. 인터넷 요금제는 통신사별 요금제를 실시간으로 비교하는 기능을 제공한다. 100Mbps, 500Mbps, 1Gbps 등 조건에 맞는 인터넷 요금제를 비교해 선택할 수 있다.

황인승 폰비 대표는 “모바일 앱을 통해 언제 어디서나 요금제를 비교할 수 있다”라며 “폰비는 요금제 비교를 넘어 통신비를 지속적으로 관리하는 ‘통신 주치의’ 역할을 할 것”이라고 말했다.

폰비 앱은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 내려받을 수 있다.