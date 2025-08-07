폰비 앱에서 알뜰폰 요금 비교해보세요

방송/통신입력 :2025/08/07 17:30

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

알뜰폰 비교 온라인 플랫폼 폰비가 모바일 앱을 출시했다고 7일 밝혔다.

폰비 앱에서는 필터링 기능을 통해 14개 통신사가 제공하는 1천 개가 넘는 요금제를 비교할 수 있다. ▲데이터 사용량 ▲통화 시간 ▲문자 제공량 ▲통신망 등 사용자가 원하는 조건을 설정하면 된다.

또한 사용자 후기 기반 추천 시스템을 통해 각자에게 맞는 요금제를 찾을 수 있다. 인터넷 요금제는 통신사별 요금제를 실시간으로 비교하는 기능을 제공한다. 100Mbps, 500Mbps, 1Gbps 등 조건에 맞는 인터넷 요금제를 비교해 선택할 수 있다.

관련기사

황인승 폰비 대표는 “모바일 앱을 통해 언제 어디서나 요금제를 비교할 수 있다”라며 “폰비는 요금제 비교를 넘어 통신비를 지속적으로 관리하는 ‘통신 주치의’ 역할을 할 것”이라고 말했다.

폰비 앱은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 내려받을 수 있다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
폰비 알뜰폰

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[단독] 테슬라, 슈퍼컴 '도조' 공급망 삼성·인텔 낙점

구글은 왜 韓 지도 탐내나…정부 판단에 쏠리는 눈

상용차 없는 GM, 픽업 필요한 현대차…공동개발로 '윈윈'

트럼프 "수입 반도체에 100% 관세"…삼성·SK 악영향 우려

ZDNet Power Center