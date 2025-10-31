이재명 "만파식적 화음처럼"…환영 만찬서 APEC 결속 강조

“천년의 세월을 넘어 이곳 경주에서 APEC 회원들 목소리가 한 데 어우러지며 만파식적의 선율로 거듭나게 될 것입니다. 그 아름다운 화음이 아태 지역 평화와 안정, 그리고 새로운 번영을 안겨줄 것으로 확신합니다."

이재명 대통령은 31일 오후 라한셀렉트 경주 컨벤션홀에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬 건배사에서 이같이 말했다.

이 대통령은 "고대 신라 왕국에는 '만파식적'이라는 피리가 있다고 전해진다"며 "세상의 모든 분열과 파란을 잠재우고 평안을 가져온다는 뜻으로, 왕실에서 나라에 근심이 있을 때마다 불었다”고 말했다.

이재명 대통령 (사진=대통령실)

이어 "경주는 전통과 현대가 어우러져 공존하는 도시"라며 "금관, 첨성대 같은 전통의 상징이 굳건히 경주를 지키고 있고, 인근 경북 지역에는 철강, 조선업 등 현대 산업의 동력이 지역 경제를 책임지고 있다"고 소개했다.

이 대통령은 "전임 의장국들이 쌓아 올린 APEC 전통적 유산을 계승하면서 새로운 경제적 도전에 역동적으로 대응하겠다는 대한민국의 의지를 상징적으로 보여주는 곳이 바로 이곳 경주"라고 강조하며 "예로부터 다양한 문화와 상품의 교차로로서 세계와의 소통 속에서 고유한 문화를 꽃피워 왔듯이, 서로 다른 문화에 대한 존중을 바탕으로 공동 번영을 만들어 가야할 APEC 비전에도 이곳 경주의 정신이 시사하는 바가 크다"고 말했다.

이어 "풍부한 역사 유산과 이를 활용한 문화 산업은 올해 APEC이 성장 엔진으로 주목한 문화 창조 산업의 가능성을 보여주는 좋은 표본이자 귀감이 될 것"이라고 덧붙였다.

이날 만찬에는 시진핑 중국 국가주석, 다카이치 사나에 일본 총리 등 APEC 회원 21개국 대표와 초청국 대표, 그리고 국내외 주요 인사 등 400여 명이 참석했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO를 비롯해 이재용 삼성전자 회장 등 5대 그룹 총수도 함께했다.

군 복무 중인 배우 차은우가 사회를 맡았으며, 만찬은 스타 셰프인 에드워드 리가 준비했다. 메뉴로는 경주 지역 식재료를 활용한 갈비찜과 비빔밥 등을 마련했다. 만찬 후에는 에이펙 홍보대사인 가수 지드래곤과 댄서 허니제이·리정 등의 공연이 예정돼있다.