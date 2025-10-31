'얼굴 천재' 차은우, 군 복무 중 APEC 행사장 뜬다…왜?

육군 일병으로 복무 중인 그룹 '아스트로' 멤버이자 배우인 차은우가 경주 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 공식 환영 만찬의 불빛을 밝힌다.



31일 국방부에 따르면 차은우(본명 이동민)는 이날 오후 열리는 'APEC 정상 공식 환영 만찬 문화공연'의 사회자로 행사를 지원한다.

현재 육군 군악대대에서 근무 중인 차은우는 이날 행사 참가를 위해 경주에 머물고 있는 상태로, 소셜 미디어와 각종 온라인 커뮤니티에선 경주에서 그를 봤다는 목격담이 올라오고 있다. 영상 속 군복을 입고 있는 차은우는 모자를 써도 가려지지 않는 외모와 훤칠한 키로 행사장 근처에 있던 팬들의 이목을 끌었다.

배우 겸 가수 차은우 (사진=신한은행)

이날 만찬에는 이재명 대통령을 비롯해 시진핑 중국 국가주석, 다카이치 사나에 일본 총리 등 21개국 정상이 참석할 것으로 전해졌다. 또 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등 5대 그룹 총수들도 이해진 네이버 의장과 함께 만찬에 초대 받아 참석한다.



APEC 공식 홍보대사인 가수 지드래곤은 이날 환영 만찬 무대에 올라 공연을 펼칠 예정이다. 이날 경주에서 APEC CEO 서밋 특별연설을 진행하는 젠슨 황 엔비디아 CEO 역시 만찬에 참석할 것으로 알려졌다.