[ZD SW 투데이] NIPA, 한-베트남 디지털 포럼 성료 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆NIPA, 한-베트남 디지털 포럼 성료

과학기술정보통신부와 베트남 과학기술부가 공동 주최하고 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관한 '2025 한-베트남 디지털 포럼'이 지난 29일 하노이에서 성공적으로 막을 내렸다. 행사에서는 한국과 베트남 양국이 AI 협력 동반자로 발전하기 위한 논의들이 펼쳐졌다.

한국은 리벨리온·퓨리오사AI·모빌린트 등 AI 반도체 신생 기업들이 대거 참여해 AI 풀스택 국가로서의 기술 경쟁력을 선보였다. 베트남도 비엣텔AI·씨엠씨오픈AI·VNG 등 대표 기업이 대거 참가해 양국의 AI 협력 방안을 모색했다.

◆롯데이노베이트, '2025 재팬 모빌리티 쇼' 참가

롯데이노베이트가 일본 도쿄 빅 사이트에서 열린 '2025 재팬 모빌리티 쇼'에 참가해 자율주행, 전기차 충전 등 미래 모빌리티 기술을 선보였다. 회사는 재팬 모빌리티 쇼 롯데관에서 실제 운영하는 모델과 동일한 운전석이 없는 셔틀 형태의 B형 자율주행셔틀과 메타버스, 전기차 충전기를 전시하고 소개했다.

롯데이노베이트가 2025 재팬 모빌리티 쇼에 참가했다. (사진-롯데이노베이트)

자율주행차 체험존에서는 자율주행셔틀에 직접 탑승할 수 있게 만들어 현실감을 반영했고 내부에 설치된 대형 LED 스크린을 통해 가상 자율주행과 롯데의 메타버스 플랫폼인 칼리버스도 체험할 수 있게 했다.

◆핀플로우-신한카드, AI 광고 협업 추진

메가존 계열 디지털 마케팅 전문기업 핀플로우가 AI 기반 광고 제작의 새로운 표준을 제시하며 주목받고 있다. 최근 신한카드와 협업해 선보인 일본 특화 신용카드 '하루' 캠페인에는 AI 기술이 광고 제작 전 과정에 접목됐다.

핀플로우와 신한카드는 AI 광고 제작 협업 체계를 구축하고 브랜드별 맞춤형 AI 크리에이티브 모델을 지속적으로 확대하고 있다.

◆핑거, NH농협은행·삼일회계법인과 중소기업 경영지원 강화 협력

핑거가 NH농협은행·삼일회계법인과 함께 중소기업의 경영지원 및 금융 접근성 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 중소기업이 겪는 회계·세무·자금관리의 복잡한 업무를 통합적으로 해결하기 위해 마련됐다.

(왼쪽부터) 삼일회계법인 이승호 금융부문대표, NH농협은행 엄을용 부행장, 안인주 핑거 대표 (사진=핑거)

협약을 통해 세 기업은 ▲중소기업·스타트업 대상 통합 경영지원 서비스 제공 ▲전사적자원관리(ERP) 플랫폼에 농협은행 임베디드뱅킹 기능 구축 ▲신규 고객 확보 및 고객 혜택 확대를 위한 공동 마케팅 등을 추진한다.

◆노타, '디지털퓨처쇼 2025' 참가

노타가 다음달 5~7일 일산 킨텍스에서 진행되는 '디지털퓨처쇼 2025'에 참가해 AI 보편화를 이끌 AI 모델 최적화 기술을 선보인다. 노타는 AI 모델 최적화 플랫폼 '넷츠프레소'를 기반으로 다양한 엣지 디바이스에서 대규모 AI 모델을 실행할 수 있는 체험형 부스를 마련한다.

이번에 선보이는 거대언어모델(LLM) 최적화 서비스는 저전력 디바이스에서 LLM과 비전언어모델(VLM)을 최적화해 모델의 성능은 유지하면서 빠른 추론 속도를 가능케 한다. 이를 통해 그래픽처리장치(GPU) 없이도 대규모 AI 모델을 엣지 환경에서 실행할 수 있다.

◆바이브컴퍼니, HSAD 브랜드 에이전트에 썸트렌드 데이터 지원

바이브컴퍼니가 HSAD의 브랜드 맞춤형 에이전트에 소비자 인사이트 기반의 썸트렌드 데이터를 제공하며 에이전트가 시장의 흐름과 소비자의 실제 반응을 데이터로 이해할 수 있도록 지원했다.

(사진=바이브컴퍼니)

바이브컴퍼니는 자사 '썸트렌드 데이터+'를 통해 소셜 언급량, 연관 키워드, 감성 변화 등 소비자 담론을 정제한 데이터를 제공했다. 이를 통해 HSAD는 브랜드별 주요 이슈와 여론의 흐름을 정량적으로 파악하고 브랜드별 특화된 시장 변화를 분석할 수 있는 기반을 강화했다.

◆포바이포, 일본 '인터비 2025'서 AI 픽셀 스트림 공개

관련기사

포바이포가 실시간 스트리밍 영상의 화질을 개선해주는 신제품 'AI 픽셀 스트림'을 일본 최대 방송·미디어 기술 전시회 '인터비 2025'에서 공개한다.

AI 픽셀 스트림은 화질 개선 단계별 처리 시간을 획기적으로 단축시켜 라이브 스트리밍 데이터까지 실시간으로 처리한다. 이 제품을 활용하면 현장감이 중요한 스포츠 중계, 뉴스, 공연 실황, 스트리머 라이브 콘텐츠 등의 화질을 곧바로 개선할 수 있다.