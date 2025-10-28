[ZD SW 투데이] 클루커스, 구글 클라우드와 서울시청 AI 교육 성료 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆클루커스, 구글 클라우드와 서울시청 AI 교육 성료

클루커스가 구글 클라우드와 협력해 서울시청 공무원을 대상으로 한 AI 교육을 성공적으로 마무리했다. 이번 교육은 공공기관의 실제 행정 업무에 구글 클라우드 생성형 AI 기술을 어떻게 접목할 수 있을지를 체감해볼 수 있도록 기획됐다.

이번 교육은 ▲구글 클라우드 소개 및 AI 기술 트렌드 ▲생성형 AI의 투자 대비 효과(ROI) ▲공공 부문 적용 유스케이스 ▲구글 AI 스튜디오 및 노트북LM 실습 등으로 구성됐다. 참석자들이 직접 AI 도구를 체험해보는 핸즈온 세션도 마련돼 높은 호응을 얻었다.

◆OPA, 클라우드 네이티브 강사 양성 교육 성료

OPA가 이노그리드 본사 교육장에서 2025년도 제2차 OPA 클라우드 네이티브(K-PaaS) 강사 양성 교육을 성공적으로 마무리했다. OPA는 공공·민간 부문에서 급증하는 클라우드 네이티브 전문인력 수요에 선제적으로 대응하기 위해 강사 양성 프로그램을 지속 운영하고 있다.

OPA가 제2차 OPA 클라우드 네이티브 강사 양성 교육을 진행했다. (사진=OPA)

이번 교육은 오픈 클라우드 플랫폼 K-PaaS를 기반으로 한 실습 중심의 전문 강사 육성을 목표로 진행됐다. 참가자는 K-PaaS에 대한 기본 이해를 갖춘 신청자 중 공공·민간 교육 활동이 가능한 인원을 대상으로 선발됐다.

◆롯데이노베이트, 소방안전모범대상 대상 수상

롯데이노베이트가 서울소방재난본부에서 주관하는 '2025년 서울시 소방안전모범대상'에서 대상을 수상하며 소방안전관리 모범사업장으로 인증받았다.

소방안전모범대상은 서울소방재난본부가 자율적인 안전의식 함양과 안전한 도시환경 조성을 위해 2008년부터 시행해온 제도로, 안전관리 우수 사업장과 기관을 선정해 포상하고 있다. 롯데이노베이트는 이번 수상으로 앞으로 2년간 화재안전조사와 합동소방훈련이 면제된다.

◆아시아나IDT, EM흙공 던지기 봉사활동 진행

아시아나IDT가 ESG 친환경 사회공헌 캠페인의 일환으로 서울 은평구 불광천에서 수질 정화와 생태계 복원을 위한 EM 흙공 제작 및 던지기 봉사활동을 진행했다.

아시아나IDT가 EM흙공 던지기 봉사활동을 진행했다. (사진=아시아나IDT)

이번 활동에는 아시아나IDT 임직원 30여 명이 참여했으며 환경의 중요성에 대한 교육을 시작으로 EM 흙공 만들기, 흙공 던지기, 하천 주변의 생태계 교란식물 제거 등으로 진행됐다.

◆베스핀글로벌, 클라우드플레어 파트너 어워드서 수상

베스핀글로벌이 클라우드플레어가 주최하는 '클라우드플레어 파트너 어워드'에서 아시아태평양 전체 마이그레이션 서비스 수행 능력 1위 기록하며 '아시아태평양 지역 올해의 서비스 제공 파트너상'을 수상했다.

매년 개최되는 클라우드플레어 파트너 어워드는 지난 1년간 탁월한 성과·혁신·영향력을 보여준 '클라우드플레어 파워업' 파트너 프로그램의 우수 파트너를 선정하는 시상식이다. 클라우드플레어 한국 총판인 베스핀글로벌은 우수한 성과를 인정받아 아시아태평양 지역 올해의 서비스 제공 파트너상을 수상했다.

◆HS효성인포, 기가옴 레이더 오브젝트 스토리지 부문 리더 선정

HS효성인포메이션시스템이 공급하는 히타치 밴타라의 'VSP 원 오브젝트'가 시장 분석기관 기가옴이 발표한 최신 '오브젝트 스토리지 레이더 보고서'에서 리더로 선정됐다.

HS효성인포메이션시스템이 기가옴 레이더 오브젝트 스토리지 부문에서 리더로 선정됐다 (사진=HS효성인포메이션시스템)

보고서는 VSP 원 오브젝트의 리포팅과 분석 기능, 스토리지 최적화 역량, 퍼블릭 클라우드 통합 기능을 주요 강점으로 꼽았다. 사용 패턴과 성능 지표를 정밀하게 분석하는 리포팅, 불필요한 데이터를 식별해 비용을 절감하는 최적화 기능, AWS S3 API 확장을 통한 데이터 보안 및 관리 강화가 대표 강점이다.

◆데이터독, 서밋 서울 2025서 AI 옵저버빌리티 인사이트 공유

데이터독이 '데이터독 서밋 서울 2025'를 개최하고 AI 시대의 옵저버빌리티와 보안 분야에서의 최신 혁신 기술과 주요 고객 사례를 선보였다. 행사에는 아모레퍼시픽·GS리테일 등 주요 고객사를 비롯해 국내 업계 실무자와 전문가들이 참석했다.

전 세계 9개 주요 도시에서 순회 개최되는 데이터독의 대표 글로벌 행사인 데이터독 서밋은 옵저버빌리티, 보안, AI의 최신 기술 트렌드와 고객 사례를 공유한다. 서울에서 처음 진행된 이번 행사에서는 한국 시장의 중요성과 다양한 국내 기업과의 파트너십을 조명했다.