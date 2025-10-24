[ZD SW 투데이] 메가존클라우드, 'FIX 2025'서 AI·클라우드 전략 공유 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆메가존클라우드, 'FIX 2025'서 AI·클라우드 전략 공유

메가존클라우드가 대구 엑스코에서 개막한 '2025 미래혁신기술박람회(FIX 2025)'에 참가해 AI·클라우드 기반혁신 기술과 솔루션을 선보였다. 지역 산업의 AI 전환 전략, AI 도입을 통한 생산성 향상과 운영 효율화 전략 등을 중심으로 기술과 인사이트를 소개했다.

특히 메가존클라우드는 자사 엔터프라이즈 AI 플랫폼 '메가존 에어 스튜디오'를 중심으로 생성형 AI 기반 챗봇, 문서 자동화, 검색 기반 질의응답(RAG), AI 에이전트 등 주요 기능에 대한 시연을 진행했다. 기업 비즈니스 모델에 최적화된 AI 도입 방안과 운영 효율화 전략에 대한 관람객들의 관심과 문의가 이어졌다.

◆퀀텀에어로, 콕스웨이브와 국방 AI 기술 개발 협력

퀀텀에어로가 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '2025 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX)'에서 콕스웨이브와 국방 AI 기반 첨단 운용 기술 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

김주원 콕스웨이브 대표(왼쪽), 전동근 퀀텀에어로 전동근 의장 (사진=퀀텀에어로)

이번 협력을 통해 양사는 AI를 활용한 국방 분야의 인재 관리, 행정 지원, 장비 운용 효율화 등 다양한 혁신 과제를 함께 발굴·실행할 계획이다.

◆센드버드, AI 경영시스템 국제 표준 인증 획득

센드버드가 AI 경영시스템 국제 표준인 'ISO·IEC 42001' 인증을 획득했다. 이번 인증을 통해 AI 운영 체계의 신뢰성과 투명성을 국제적으로 인정받았다.

센드버드는 AI 에이전트의 개발·배포·운영 전 단계에서 책임 있는 AI 원칙을 실천하는 거버넌스 구조를 확립했다. 특히 AI 에이전트 구축 과정에서의 테스트와 모니터링, 성능 개선 등 운영 전 과정을 체계적으로 관리하며 의사결정 과정의 투명성과 글로벌 규제 변화에 대한 대응 역량을 공식적으로 입증했다.

◆에이아이브, 'FIX 2025'서 분산형 AI 인프라 비전 제시

에이아이브가 대구 엑스코에서 열린 FIX 2025에 참여해 자사의 분산형 AI 클라우드 인프라 기술과 AI 산업 전환 방향성을 공유했다.

박세진 에이아이브 대표(오른쪽)가 고객에게 에어 클라우드를 설명하고 있다. (사진=에이아이브)

에이아이브는 이번 행사에서 AI 모델 추론과 그래픽처리장치(GPU) 자원 관리의 실시간 오토스케일링 기술을 소개하며 AI 기업과 연구기관이 고비용 인프라 부담 없이 대규모 연산을 수행할 수 있는 환경을 제시했다.

◆티젠소프트, 농촌진흥청 멀티미디어 아카이브 솔루션 구축

티젠소프트가 농촌진흥청 농촌인적자원개발센터에 멀티미디어 콘텐츠 통합관리 아카이브 솔루션을 구축했다. 이를 통해 내부 직원 간의 자료 공유와 협업이 강화됐으며 접근성과 이용 편의성이 향상됐다.

이번 사업에 도입된 티젠소프트의 AI 멀티미디어 콘텐츠 통합관리 아카이브 솔루션은 GS인증 1등급을 획득하고 나라장터에 등록된 SW다. 멀티미디어 콘텐츠의 통합 관리 외에도 편리한 카테고리 관리, AI 기반 메타데이터 관리, 동영상 인코딩·스트리밍 등 다양한 기능을 지원한다.

◆투비소프트-명지대, 인재 양성 산학협력 체결

투비소프트가 명지대학교와 함께 반도체·SW·AI 분야의 경쟁력 있는 인재 양성을 위한 산학협력 MOU를 체결했다. 이번 협약을 통해 양 기관은 산업 수요 기반의 프로젝트 교과목 운영과 현장 실무 중심의 교육 및 취업 연계를 강화한다.

투비소프트가 명지대와 인쟁 양성을 위한 MOU를 체결했다. (사진=투비소프트)

특히 투비소프트는 미래 인재 발굴 산학협력의 일환으로 자사의 UI·UX 개발 플랫폼 '넥사크로'를 1억원 상당 무상 기증해 학생들이 실제 산업 환경과 동일한 개발 툴을 활용할 수 있도록 지원할 예정이다.

◆트레져러, '재팬 IT위크 2025' 공동관 참가

관련기사

트레져러가 일본 지바 마쿠하리 메세에서 개최된 '재팬 IT 위크 2025'에 참가했다. 이번 전시는 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 한국 공동관 형태로 운영됐으며 트레져러는 SW고성장클럽 글로벌 성장 인센티브 프로그램의 지원을 받아 한국 대표 기업으로 참여했다.

트레져러는 이번 전시에서 자사 핵심 솔루션 '알파렌즈'를 중심으로 AI가 금융 데이터를 해석하고 투자 전략을 설계하는 새로운 접근법을 선보였다. 알파렌즈는 금융 투자자가 시장을 분석하고 전략을 수립할 수 있도록 돕는 핵심 기능들로 구성돼 있다.