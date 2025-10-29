[ZD SW 투데이] 클라비, 중기부 '이노비즈' 인증 획득 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆클라비, 중기부 '이노비즈' 인증 획득

클라비가 중소벤처기업부의 기술 혁신형 중소기업 '이노비즈' 인증을 획득했다. 이 인증은 중기부 주관하고 이노비즈협회가 기술혁신 시스템, 기술 경쟁력, 사업화 역량, 재무 건전성 등을 종합 평가해 부여한다.

클라비는 인증 획득을 계기로 공공·기업 디지털 전환 사업을 한층 가속할 계획이다. 데이터 주권을 준수하는 AI 거버넌스와 보안 체계를 고도화해 산업별 특화 서비스 공급을 확대할 예정이다.

◆현대오토에버, 파트너스 데이 개최

현대오토에버가 '2025 파트너스 데이'를 개최했다. 이번 행사에는 현대오토에버와 동반성장 협약을 맺은 72개 협력사, 회사 관계자 등 200여 명이 참석했다. 현대오토에버는 2018년도부터 파트너스 데이를 진행 중이다.

현대오토에버가 파트너스 데이를 개최했다. (사진=현대오토에버)

현대오토에버는 올해 자사의 다양한 동반성장 활동에 적극적으로 참여한 3개 협력사 매스코·소프트자이온 ·위버시스템즈에 상장과 상금을 지급했다. 이어 '뇌과학자가 바라보는 AI 시대의 미래' 강연을 마련해 협력사들과 AI 시대를 전망하기도 했다.

◆KOSA, 한국과학기술지주·케이그라운드벤처스와 AI 스타트업 육성 협력

한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)가 한국과학기술지주(KST), 케이그라운드벤처스(KGV)와 AI 스타트업 생태계 활성화를 위한 상호협력 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 AI 전환 시대를 맞아 각 기관의 핵심 역량을 결합해 혁신 기술 스타트업 발굴부터 투자, 성장, 글로벌 진출까지 전 주기를 지원하는 협력 플랫폼 구축을 목표로 한다.

◆이노그리드, 국민대 SW융합대학과 MOU

이노그리드가 국민대학교 SW융합대학과 SW·AI 융합형 인재 양성을 위한 MOU를 체결했다. 이번 협약은 SW·클라우드 융합형 실무 인재를 양성하고 현장 중심의 산학협력 생태계를 구축하기 위한 전략적 협력의 일환으로 추진됐다.

이노그리드가 국민대 SW융합대학과 MOU를 체결했다. (사진=이노그리드)

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲교육과정 공동 개발 및 운영 ▲SW·클라우드 융합형 실무교육 프로그램 운영 ▲산학협력 세미나 및 프로젝트 운영 ▲산학 연계형 인턴십 및 현장실습 공동 운영 ▲양 기관 인프라 및 연구 자원 공유 등 다방면에서 협력할 방침이다.

◆영림원소프트랩, 한국품질만족지수 ERP 부문 3년 연속 1위

영림원소프트랩이 2025 한국품질만족지수(KS-QEI) 전사적자원관리(ERP) 부문에서 3년 연속 1위를 차지했다. 영림원소프트랩은 전 항목에서 고른 우수 평가를 받으며 사용 품질과 감성 품질 부문 모두에서 높은 점수를 기록했다.

대표 ERP 솔루션 'K-시스템 에이스'는 30여 년간 축적된 산업별 노하우를 기반으로 한 국내 대표 ERP 플랫폼으로, 제조·유통·공공·서비스 등 2천600여 개 고객에 공급했다.

◆투라인클라우드, 'MSAP.ai' 조달청 디지털서비스몰 등록

투라인클라우드가 자사의 AI 기반 마이크로서비스(MSA) 전환 플랫폼 'MSAP.ai'와 함께 컨설팅·마이그레이션 지원 서비스를 조달청 디지털서비스몰에 등록했다.

(사진=투라인클라우드)

MSAP.ai는 AI 기반 MSA 플랫폼으로, 도메인 분석부터 서비스 설계·배포·운영까지 애플리케이션 현대화 전 과정을 자동화한다. 복잡한 시스템을 손쉽게 마이크로서비스 단위로 분리·재설계할 수 있는 AI 어시스트 기능과 실제 현업 중심의 MSA 전환 컨설팅 프로그램을 지원한다.

◆NIPA 김득중 부원장, 베트남 국제 디지털 주간 참석

관련기사

정보통신산업진흥원(NIPA) 김득중 부원장이 베트남 국제 디지털 주간에 참석해 한국의 AI 비전과 정책 방향을 공유하고 글로벌 AI 협력 강화를 제안했다.

김 부원장은 첫날 열린 원탁회의에서 한국의 세 가지 AI 비전을 소개하고 이를 실현하기 위해 정부가 2030년까지 AI 그래픽처리장치(GPU)를 대폭 확충하는 등 범국가적 AI 대전환을 추진하고 있다고 발표했다.