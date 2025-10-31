클라비, 'K-방역' 고도화 나선다…정부 AX 프로젝트 앞장

클라비가 인공지능 전환(AX) 기술력을 바탕으로 'K-방역' 고도화에 앞장선다.

클라비는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 '2025년 공공 AX 프로젝트 사업' 검역관리분과 과제에 선정됐다고 31일 밝혔다.

공공 AX 프로젝트 사업은 공공부문에 AI를 접목함으로써 서비스를 혁신하고 국민의 AI 일상화 및 공공 분야의 AX를 가속화하기 위한 목적으로 시행된다. 정부는 민·관 협력을 통해 국민 체감형 AI 솔루션을 개발·실증해 부처 현장 적용과 확산을 추진한다는 방침이다.

AI 검역 자동화 시스템 개념도 (사진=클라비)

조세심판분과·건강관리분과·복지행정분과 등 총 20개 분과로 진행되는 이번 사업에서 클라비는 시선AI와 컨소시엄을 구성해 검역관리분과 'AI 기반 해외여행자 친화적 검역 시스템 개발·실증' 과제를 맡는다. 사업 기간은 내년 12월 31일까지이며 이 기간 총사업비는 약 39억원 규모다.

클라비는 네이버클라우드의 전략적 투자기업이자 AI 얼라이언스 파트너다. 네이버의 초거대 AI 모델 '하이퍼클로바X'를 기반으로 산업 특화 생성형 AI 모델 및 AI 서비스형 소프트웨어(SaaS), AI 에이전트 개발 등 다양한 사업을 전개하고 있다.

시선AI는 AI 기반 얼굴인식·생체인식에 특화된 기술력을 보유 중이다. 이를 바탕으로 정부종합청사 얼굴인식 출입 시스템, 강원랜드 스마트 입장 시스템 등을 구축했으며 인천국제공항 스마트패스 시스템 구축 사업에도 참여했다.

클라비와 시선AI는 이번 과제를 통해 해외여행자에 대한 ▲감염병 위험도 예측 ▲유증상자 식별 ▲유증상자 격리 ▲개인화 문진 등 핵심 검역 기능을 포괄하는 AI 기반 비대면 검역 자동화·간소화 시스템을 개발할 계획이다. 여객 흐름 방해를 최소화하고 감염병 예방·조치의 정확성과 효율성을 높인다는 목표다.

양사는 검역 자동화를 위한 개별 솔루션 개발 및 시스템 구축 후 공항 환경 내 실증까지 완료할 계획이다. 클라비는 ▲AI 감염병 감시 솔루션 ▲AI 검역 솔루션의 설계·개발을, 시선AI는 ▲AI 원격 발열 탐지 및 재식별 솔루션 ▲게이트 기반 자동 검역 시스템의 설계·개발을 맡는다.

관련기사

안인구 클라비 대표는 "개발을 추진하는 AI 검역 자동화 시스템과 이를 구성하는 개별 솔루션은 실증 현장인 공항뿐 아니라 항만·학교·관광지 등에 대한 정부 주도의 다양한 공중보건·국가방역 사업에서 활용도가 높아질 것"이라고 말했다.

이어 "이를 모듈·패키지화해 글로벌 방역 시장을 겨냥한 K-방역 수출 판로를 모색할 계획"이라고 덧붙였다.