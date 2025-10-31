25주년 ‘영등포노인종합복지관’, 지역 복지 중심으로 우뚝

영등포노인종합복지관이 개관 25주년을 맞아 지난 28일 영등포아트홀에서 기념행사를 개최했다.

한림 뷰앙상블의 축하공연으로 문을 연 기념행사는 총 2부로 진행됐다. 이 자리에는 ▲최호권 영등포구청장 ▲서울특별시의회 김재진·김종길 시의원 ▲서울특별시사회복지사협회 성미선 수석부회장 ▲학교법인일송학원 단현석 전략기획국장 등이 참석했다.

1부 기념식에서는 복지관 발전에 기여한 모범 어르신, 우수후원자, 자원봉사자, 장기근속 직원 등 총 26명에 대한 시상식이 진행됐다. 이어진 2부에서는 4세대 합창 공연이 진행됐다. 또 영노골든벨 우승자와 공모전 수상자 등 총 12명에 대한 관장상 시상도 진행됐다.

사진=한림대의료원

참고로 학교법인일송학원은 영등포노인종합복지관을 비롯해 6개의 사회복지시설을 위탁 운영하고 있다. 설립자 고 윤덕선 박사의 설립 정신을 바탕으로 취약계층의 복지 증진을 위해 전사적인 ESG 활동을 전개하고 있다.

영등포노인종합복지관은 ▲2009년 보건복지부 전국 최우수기관 선정 ▲2019년 제12회 치매극복의날 기념 보건복지부 장관상 수상 ▲2024년 영등포 행복마중 사업 서울시 우수사례 선정 등의 성과를 거두며 지역 복지 허브로 인정받아 왔다.

최호권 구청장은 “영등포노인종합복지관은 지난 25년간 영등포구 어르신들의 든든한 쉼터이자 배움터였다”라며 “영등포구청도 복지관과 협력해 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.

박명숙 복지관장도 “모든 세대가 공감할 수 있는 전문적인 복지서비스를 제공하기 위해 노력하겠다”라고 전했다.

단현석 전략기획국장은 “학교법인일송학원의 설립자이신 고 윤덕선 박사는 일평생 봉사와 헌신의 가치를 실천하는 삶을 살아왔다”라며 “25주년을 맞이한 영등포노인종합복지관이 앞으로도 지역사회의 든든한 주춧돌로서 역할을 할 수 있도록 함께 노력하겠다”라고 말했다.