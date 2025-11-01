오늘부터 담배 유해성분 공개 의무화

‘담배의 유해성 관리에 관한 법률’이 1일부터 시행되면서 앞으로 시판되는 담배의 유해성분이 공개될 예정이다.

앞으로 담배 제조업자와 수입판매업자는 2년마다 품목별로 유해성분 검사를 담배 유해성 검사기관에 의뢰해야 한다. 법 시행 당시 판매 중인 담배에 대해서는 법 시행일로부터 3개월 이내인 내년 1월 31일까지 검사를 의뢰해야 한다. 법 시행 이후 판매를 개시한 담배는 판매개시일 다음 연도 개시 후 6개월 이내에 검사를 의뢰해야 한다.

담배 제조자는 검사기관으로부터 발급받은 검사결과서를 15일 이내에 식품의약품안전처장에게 제출해야 한다.

유해성분 검사를 의뢰하지 않거나 검사결과서 등을 제출하지 않으면, 시정명령이 내려진다. 기한 내 시정명령을 이행하지 않을 시 해당 담배 제품은 회수 및 폐기될 수 있다.

식약처장은 제조자 등으로부터 제출받은 검사결과서 등을 토대로 담배의 유해성분 정보와 각 유해성분의 독성·발암성 등 인체에 미치는 유해성에 관한 정보를 공개해야 한다. 공개되는 유해성분 정보의 세부 내용은 담배유해성관리정책위원회 심의·의결을 통해 확정된다. 이후 식약처 홈페이지 등을 통해 공개된다.

정은경 보건복지부 장관은 “담배 유해성 정보를 국민에게 명확하게 전달해 과학적 근거에 기반한 흡연 예방과 금연 정책을 추진하겠다”라고 밝혔다.

오유경 식약처장도 “법 시행을 위한 담배 유해성분의 정보 공개제도가 안정적으로 시행될 수 있도록 업계와 소통할 계획”이라며 “담배 유해성분을 검사하고 국민께서 오해하지 않고 이해하기 쉽도록 유해성분 정보를 차질 없이 공개하겠다”라고 전했다.