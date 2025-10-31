산업지능화협회, 팁스 운영사 선정

한국산업지능화협회는 중소벤처기업부가 주관하는 민간주도형 기술창업 지원 프로그램 팁스(TIPS) 운영사로 선정됐다고 31일 밝혔다.

팁스는 민간 투자사가 유망 기술 창업기업에 선투자하면 정부 R&D 및 창업사업화 자금 등을 매칭 지원하는 대표적인 민·관 협력 창업지원 사업이다.

협회는 올해부터 추천권을 확보하여 본격적인 프로그램 운영에 나선다. 향후 2년간 예비형 운영사로서 창업기업 발굴과 지원을 추진한다.

한국산업지능화협회 창업보육센터 전경 (사진=한국산업지능화협회)

이번 팁스 운영사 선정을 통해 인공지능(AI)·디지털 전환(DX) 분야 기술창업 기업을 대상으로 발굴부터 보육, 투자, 후속투자 연계, 글로벌 진출에 이르는 전주기 지원 체계를 구축하게 됐다.

협회는 성남산업진흥원과 킬사글로벌 등 국내외 2개 기관과 컨소시엄을 구성해 국내 뿐만 아니라 글로벌 창업 네트워크를 강화하고 AI 및 DX 분야를 중심으로 한 기술창업 기업 육성에 주력할 계획이다.

특히 대·중견기업과 오픈이노베이션 프로그램을 활성화 해 기술창업 기업 성장 사다리를 넓힌다는 구상이다.

협회는 '한국산업지능화협회 DX혁신투자조합 1호'를 시작으로 총 3개의 개인투자조합을 결성해 우수한 기술창업 기업에 투자해왔다. 이후 50억원 이상 추가 재원을 조성할 계획이다.

또 팁스 추천권을 활용해 글로벌 액셀러레이터(AC) 및 벤처캐피털(VC)과 투자 협력을 확대할 예정이다.

이상진 협회 본부장은 "팁스 운영사 선정을 계기로 AI 및 DX 분야 유망 기술창업 기업들이 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.