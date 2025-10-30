산업지능화협회, 제조AX 혁신 컨퍼런스 개최

한국산업지능화협회는 30일 경남 창원에서 '제조 AX 혁신 컨퍼런스'를 개최했다고 밝혔다.

행사는 전날 개막한 제9회 창원 국제 스마트팩토리 및 생산제조기술전(SMATOF 2025)이 부대 행사로 진행됐다.

이날 개최된 '2025 제조 AX 혁신 컨퍼런스'는 창원 5대 주력산업인 ▲기계 ▲항공 ▲방산 ▲자동차 ▲미래모빌리티 분야를 중심으로 디지털 전환(DX)·인공지능 전환(AX) 선도기업들의 실제 기술 적용사례와 성공전략이 공유됐다.

SMATOF 2025 네트워킹 리셉션 (사진=한국산업지능화협회)

기조 세션에서는 AWS가 '제조AX 추진 전략, 데이터에서 더 많은 가치를'을 주제로, 최적의 제조 AX 성과를 달성할 수 있는 방안과 실제 사례를 소개한다.

유비씨는 'DX에서 AX로: 앞서가는 기업들이 선택한 무인화·자율화 디지털 트윈 전략'을 주제로, DX 단계를 넘어 자율화(AX) 시대를 여는 핵심전략과 2차전지, 조선, 물류 등 실제 산업 사례를 소개한다.

B&R 인더스트리얼 오토메이션은 'AI와 자동화의 융합: 제조 혁신을 가속하는 트랜스포메이션 전략'을 주제로, AI와 클라우드 협업을 통해 엔지니어링 환경을 혁신하는 방법을 제시한다.

일반 세션에서는 ▲온로봇코리아 ▲넘프 ▲온스트림 ▲주식회사 서버키트가 참여해 스마트팩토리 솔루션, 로컬LLM 적용사례, 공정 최적화 및 예지보전 등 제조 AI 적용 전략과 실무적 인사이트를 공유했다.

협회는 이번 SMATOF 전시에 처음으로 '산업 AI 특별관'을 구성해, 산업 AI 기술과 플랫폼을 선도하는 기업들의 혁신 사례와 솔루션을 선보였다. 특별관에는 서버키트, 온스트림, 이웨이브솔루션, 넘프, 나이스솔루션 등 주요 기업들이 참여했다.

태국국제로지스틱스협회, 말레이시아 제조업 연맹, 베트남호치민자동화협회 등 해외 주요 제조 관련 기관을 통해 약 70여 개사의 바이어가 방한했다.

행사 기간 동안 1:1 수출상담회와 스마트 등대공장 및 경남 미래전략산업 대표공장 시찰 프로그램 등을 통해 우리 기업들과의 글로벌 네트워킹과 협력 기회를 마련했다.

김태희 한국산업지능화협회 혁신기획센터장은 "이번 행사를 계기로 지역과 기업 간 협력 네트워크를 강화하고, 산업 현장 DX·AX를 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 SMATOF는 내년부터 격년제가 아닌 매년 개최된다. 내년 행사는 10월 14일부터 16일까지 창원컨벤션센터에서 열릴 예정이다.