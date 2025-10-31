"이용진·유라와 ‘환승연애4’ 같이볼 사람?"

티빙이 실시간 인터랙티브 콘텐츠 ‘같이볼래?’ 11월 초 라인업으로 ‘환승연애4’와 ‘레드불 비씨원 월드 파이널 2025’를 공개했다고 31일 밝혔다.

같이볼래?는 티빙 오리지널과 tvN 인기작, 독점 공개작 등을 함께 시청하며 소통하는 실시간 콘텐츠다.

(왼쪽부터) 환승연애 시리즈 대표 패널 이용진, 유라.

먼저 다음달 8일 저녁 8시에는 연애 리얼리티 ‘환승연애4’의 같이볼래?가 진행된다. 이날 이용진, 유라가 호스트로 등장하고, 1화부터 8화까지 주요 하이라이트를 함께 시청한다. 또 비하인드 스토리와 출연자들의 관계 변화에 대한 솔직한 해석을 공유할 예정이다.

이어 9일 저녁 7시, 브레이킹 배틀 대회 ‘레드불 비씨원 월드 파이널 2025’ 생중계와 같이볼래? 라이브도 함께 진행된다. 스포츠 해설가 박재민과 비보이 겸 크리에이터인 질럿이 호스트로 참여해 경기 해설을 맡는다.

특히 이번 대회는 9년 만에 일본에서 열리는 월드 파이널로, 한국 비보이 선수들이 강력한 우승 후보로 꼽히는 만큼 국내외 팬들의 기대가 집중되고 있다.