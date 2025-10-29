티빙, 유병재의 '스몰토크' 콘텐츠 참가자 모집

티빙이 오는 11월 공개 예정인 신개념 라이브 콘텐츠 ‘스몰토크를 멈추면 안돼!’의 참가자를 공개 모집한다고 29일 밝혔다.

이 콘텐츠는 스몰토크의 어려움을 유쾌하게 풀어내는 과정을 실시간으로 보여준다. 유병재가 낯선 사람과 10분 동안 대화를 이어가며 시청자와 함께 ‘실패하지 않는 대화 주제’를 담은 ‘스몰토크 공략집’을 만들 예정이다.

사연 모집은 티빙과 콘텐츠 제작사 블랙페이퍼 공식 SNS을 통해 진행된다. 평소 대화를 시작하거나 이어가기 어려웠던 사람, 어색한 분위기에서 대화를 주도하기 어려운 사람이라면 누구나 지원할 수 있다.

이번 프로그램은 유병재가 진행을 맡으며, 제작은 전 매니저 유규선과 함께 설립한 블랙페이퍼가 담당한다.

티빙 관계자는 “대화 주제가 동날까봐 두려웠던 내향인들에게 유병재가 제시하는 현실적 해법과 웃음이 공감을 불러올 것”이라며 “이번 기회를 시청자와 함께 ‘대화의 기술’을 만들어 가는 실험적인 라이브가 기대된다”고 말했다.