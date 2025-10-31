엔비디아, 30일 '지포스 게이머 페스티벌' 개최

엔비디아가 30일 오후 4시부터 10시까지 서울 코엑스 K팝 광장에서 지포스 GPU 한국 진출 25주년 기념 행사 '지포스 게이머 페스티벌'을 개최했다.

이 행사는 엔비디아 파트너사와 유통사의 지포스 기술 시연과 이벤트, 엔씨소프트와 크래프톤 등 국내 개발사의 최신 게임 시연, 스타크래프트 프로게이머 경기, 태권도 시범단 K타이거즈 시범과 르세라핌 공연 등으로 구성됐다.

30일 서울 코엑스 K팝 광장 내 지포스 게이머 페스티벌 행사장. (사진=지디넷코리아)

지포스 익스피리언스 존에서는 에이수스, 컬러풀, MSI 등 글로벌 그래픽카드 제조사와 레노버, 주연테크 등 PC 제조사, 쿠팡과 11번가, 지마켓 등 유통사가 각종 행사를 진행했다.

지포스 익스피리언스 존 전경. (사진=지디넷코리아)

레노버 부스에서 게이밍 노트북 '리전 9i'를 체험하는 관람객. (사진=지디넷코리아)

오후 7시부터 10시까지 메인 무대에서 진행된 행사는 국내 스트리밍 플랫폼 치지직, 글로벌 스트리밍 플랫폼 트위치로 실시간 생중계됐다.

엔씨소프트 '아이온2' 체험을 위해 대기하는 관람객들. (사진=지디넷코리아)

엔씨소프트는 차세대 MMORPG '아이온2', 오픈월드 슈팅 게임 '신더시티' 등 내년 출시를 앞둔 게임 체험 코너를 운영했다. 두 게임 모두 출시와 동시에 DLSS 4 멀티 프레임 생성 기능을 지원 예정이다.

젠슨 황 엔비디아 CEO도 행사 말미에 무대에 등장했다. (사진=엔비디아)

행사 말미에 무대에 등장한 젠슨 황 엔비디아 CEO는 "한국 소비자들이 이스포츠와 PC 게이밍, PC방 등 PC 게이밍을 전 세계적인 현상으로 만들었다. 지난 25년간 개발한 첨단 기술과 여기서 비롯된 AI 혁명은 이스포츠와 한국 때문에 가능했다"고 밝혔다.

이어 "한국 게이머 여러분들이 엔비디아를 여기까지 오게 해주셨다. 저는 여러분을 사랑합니다. 저는 PC방을 사랑하고, 이스포츠를 사랑하고, 여러분을 사랑한다. 감사하다"고 덧붙였다.

관련기사

지포스 게이머 페스티벌 행사 무대에 등장한 정의선 회장, 젠슨 황 CEO, 이재용 회장. (사진=독자 제공)

함께 무대에 오른 이재용 회장은 "엔비디아는 25년 전 삼성전자 DDR 메모리로 '지포스 256'을 출시했다. 그 때부터 양사는 협력해 왔고 젠슨 황 CEO와 저의 우정도 시작됐다. 그 사이에 부침도 있었지만 지금까지 같이 일해왔다"고 설명했다.

매트 위블링 엔비디아 지포스 마케팅 부사장은 "한국의 게이머들은 언제나 새로운 세대를 이끌어왔다. 서울에서 처음 열린 지포스 게이머 페스티벌은 수십 년간의 성취를 기념하고, 차세대 게이머와 크리에이터들에게 영감을 전하기 위한 행사"라고 밝혔다.