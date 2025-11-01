[써보고서] AI 삼중 카메라 탑재 '샤오미 로봇청소기5 프로'

국내 로봇청소기 시장은 이미 중국산 브랜드들의 격전지다. 로보락와 에코백스, 드리미 등이 앞다퉈 점유율을 넓히는 상황에서, 이번에는 샤오미가 '로봇청소기 5 시리즈'를 앞세워 뛰어들었다.

'가성비' 브랜드로 잘 알려진 샤오미가 프리미엄 기능까지 앞세운 이번 제품으로 어떤 반향을 일으킬지 직접 사용해봤다.

샤오미 로봇청소기 5 프로는 RGB 카메라 1대, 적외선 카메라 2대, 적외선 3D 도트 프로젝터를 탑재한 AI 삼중 카메라 시스템을 갖췄다. 이 덕분에 단순히 벽이나 가구를 피해 다니는 수준을 넘어, 바닥의 오염을 실시간으로 인식하고 상황에 맞는 청소 전략을 스스로 세운다.

샤오미 로봇청소기 5 프로 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

실제 사용해보니 음료 자국이나 반려동물 사료 알갱이처럼 서로 다른 형태의 오염을 구분해 각각 다른 방식으로 대응하는 것이 눈에 띄었다. 고체 쓰레기에는 진공 청소모드를, 액체 오염에는 물걸레 청소만 수행한다.

야간 성능도 강화됐다. LED 야간 시야 조명이 어두운 공간에서 자동으로 켜지면서, 불을 끄고도 장애물과 이물질을 감지해 청소를 이어갔다.

샤오미 5 프로는 200가지 이상의 사물을 식별할 수 있다. USB 케이블, 양말, 작은 화분 가지처럼 청소기에 걸리기 쉬운 물체를 만나도 부드럽게 회피하며 청소를 이어갔다.

샤오미 로봇청소기 5 프로 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

특히 액체와 고체가 뒤섞인 오염은 스스로 피하고 지도에 표시해 사용자에게 알려주는 기능도 돋보였다. 단순히 부딪히지 않는 차원을 넘어, 집안 환경에 지능적으로 반응하는 모습이었다.

dToF 스마트 리프팅 레이더는 좁은 공간 청소의 해법이다. 소파나 침대 밑 낮은 공간을 만나면 레이더가 자동으로 접히며 본체가 최소 9.5cm 높이까지 들어갔다.

흡입력은 2만Pa로 바닥 틈새 먼지와 카펫 속 머리카락까지 빨아들였다. 초음파 카펫 감지 센서는 카펫을 만나면 자동으로 물걸레 패드를 들어 올려 젖지 않도록 했다. 짧은 카펫이나 긴 카펫, 매트 등 상황에 맞는 모드를 선택할 수 있다.

샤오미 로봇청소기 5 프로 스테이션 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

청소 후 로봇이 돌아간 베이스 스테이션은 사용자의 수고를 크게 줄여줬다.

80℃ 온수 세척으로 물걸레 패드를 위생적으로 세척하고, 2시간 열풍 건조로 곰팡이나 냄새 걱정을 덜었다. 먼지통은 자동으로 비워지며, 2.5L 대용량 먼지 봉투는 최대 75일까지 교체하지 않아도 된다.

샤오미 홈 앱을 통해 청소 예약, 제한 구역 설정, 원격 제어가 가능했다. 청소가 끝나면 자동으로 공기청정기가 작동하도록 설정하는 등 스마트홈 연동 기능도 가능하다.

샤오미 로봇청소기 5 프로 메인 브러시 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

아마존 알렉사와 구글 어시스턴트 음성 제어도 지원한다. "청소 시작해"라는 명령 한마디로 로봇을 움직일 수 있다.

샤오미 로봇청소기 5 프로는 집안을 이해하고 대응하는 AI 청소 파트너다. AI 기반 삼중 카메라, 장애물 회피, 자동 세척·건조 스테이션 등 프리미엄 기능을 앞세우면서도, 가격은 99만9천원으로 경쟁 제품 대비 합리적인 수준을 제시했다.

이미 중국 브랜드들로 포화된 국내 시장에서 샤오미가 후발 주자로 뛰어들었지만, 가격 경쟁력과 생활 친화적인 기술을 무기로 소비자 선택지를 넓히며 시장 판도에 변화를 촉발할 전망이다.