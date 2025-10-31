환경시민단체, 유엔 포럼서 '영풍 석포제련소' 문제 제기

국내 환경 시민단체가 낙동강 상류 영풍 석포제련소로 인한 환경오염 문제를 유엔 포럼에 제기했다.

안동환경운동연합에 따르면 지난 21일부터 23일까지 몽골 외교부에서 열린 유엔 아시아·태평양경제사회위원회(UNESCAP) 제9회 동북아 지속가능발전목표 이해관계자 포럼에서 경북 안동환경운동연합 측은 ‘영풍석포제련소로 인한 낙동강 상류 환경오염 사례와 해결책’을 주제로 발표했다.

이번 포럼은 한국, 몽골, 중국, 러시아, 일본 등 5개국 시민사회 대표들이 참여해 유엔 17개 지속가능발전목표(SDGs) 가운데 ▲깨끗한 물과 위생(Goal 6) ▲저렴하고 깨끗한 에너지(Goal 7) ▲산업·혁신 인프라(Goal 9) ▲지속가능한 도시와 커뮤니티(Goal 11) ▲목표 달성을 위한 파트너십(Goal 17)을 중심으로 논의가 진행됐다.

영풍 석포제련소 (사진=뉴시스)

안동환경운동연합 김수동 이사장은 유엔아태경제사회위원회(UNWSCAP)의 초청을 받아 참여해 시민사회포럼 Goal 6(깨끗한 물과 위생) 세션에서 영풍 석포제련소로 인한 낙동강 중금속 오염 실태와 해결 방안 제안 및 국제 사회의 협력을 제시했다.

이어 포럼 마지막 날인 23일에는 시민사회포럼에서 발표된 내용을 중심으로 동북아 시민사회 성명서가 채택됐다는 설명이다.

관련기사

성명서에는 현재 상황과 과제와 해결 방안으로 영풍제련소의 위험한 작업환경과 주변 환경피해 등을 시급히 해결해야 할 필요성이 언급됐다. 해결 방안과 권장 사항으로 한국 정부가 태스크 포스를 구성해 영풍제련소의 이전과 복원 및 피해주민을 위한 포괄적인 조치 등을 할 것을 권고하며, UN은 지속가능한 전환을 지원하기 위해 한국 정부 및 산업계와 협력할 것을 권장한다는 내용이 담겼다.

이 성명서는 유엔아태경제사회위원회(UNESCAP)에 제출됐으며 내년 2월 방콕 개최 예정인 아시아지속가능발전포럼(APFSD), 내년 7월 뉴욕 개최 예정인 고위급 정치포럼(HLPF)에서 동북아 포럼 주요 논의 결과로 보고될 예정이다.