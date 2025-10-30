보건의료인 10명 중 7명, 尹정부 보건복지 정책에 ‘부정적’

보건의료인과 사회복지시설 대다수가 윤석열 정부의 보건복지 정책에 부정적인 견해를 갖고 있는 것으로 나타났다.

더불어민주당 서영석 의원의 국정감사 정책자료집에 따르면, 보건의료인 366명과 사회복지시설 종사자 623명은 윤석열 정부 때 내 추진된 사회복지 및 보건의료 정책이 국민 삶의 질 향상에 기여했다고 생각하느냐는 질문에 보건의료인은 72.1%가, 사회복지시설 종사자 59.2%는 부정적인 평가를 내렸다.

반면, 긍정적 평가는 각각 9%, 10.4%로 조사됐다.

대전지역 2차 병원인 유성선병원을 방문한 윤석열 대통령의 모습. (사진=대통령실)

특히 지난해 의료대란을 촉발한 의료인력 확충 정책과 관련해 보건의료인의 76.5%가 ‘국민 건강권과 의료 질 향상에 도움이 되지 않았다’라고 응답했다. 현장의 보건의료인과 협의 없이 추진한 결과로, 국민은 의료대란으로 인한 고통을 겪고 정부와 직역 간 갈등을 키웠다는 지적이다.

▲필수의료 강화 ▲지역의료 불균형 해소 ▲응급의료 안정화 ▲국민건강보험제도 등 주요 추진 정책들에 대해서도 부정적인 인식이 우세했다.

또한 ▲사회복지종사자 처우개선 ▲저출생 ▲아동 ▲노인 ▲장애인 ▲돌봄 및 취약계층 소득 보장 등 전 영역에서 부정적 인식이 높았다.

관련해 서영석 의원은 “윤석열 정부가 돌봄서비스의 공공성을 약화하는 방향으로 정책을 추진해 현장의 불안정성과 피로감이 심화한 것으로 풀이된다”라고 지적했다.

아울러 이재명 정부가 중점적으로 추진해야 할 과제로는 ‘의료대란 해결 및 의료개혁’, ‘사회복지종사자 처우개선’이 각각 1순위로 꼽혔다.