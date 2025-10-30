보건의료인 10명 중 7명, 尹정부 보건복지 정책에 ‘부정적’

사회복지시설 종사자 10명 중 6명 "국민 삶 질 향상 기여 안 해”

헬스케어입력 :2025/10/30 17:34

김양균 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

보건의료인과 사회복지시설 대다수가 윤석열 정부의 보건복지 정책에 부정적인 견해를 갖고 있는 것으로 나타났다.

더불어민주당 서영석 의원의 국정감사 정책자료집에 따르면, 보건의료인 366명과 사회복지시설 종사자 623명은 윤석열 정부 때 내 추진된 사회복지 및 보건의료 정책이 국민 삶의 질 향상에 기여했다고 생각하느냐는 질문에 보건의료인은 72.1%가, 사회복지시설 종사자 59.2%는 부정적인 평가를 내렸다.

반면, 긍정적 평가는 각각 9%, 10.4%로 조사됐다.

대전지역 2차 병원인 유성선병원을 방문한 윤석열 대통령의 모습. (사진=대통령실)

특히 지난해 의료대란을 촉발한 의료인력 확충 정책과 관련해 보건의료인의 76.5%가 ‘국민 건강권과 의료 질 향상에 도움이 되지 않았다’라고 응답했다. 현장의 보건의료인과 협의 없이 추진한 결과로, 국민은 의료대란으로 인한 고통을 겪고 정부와 직역 간 갈등을 키웠다는 지적이다.

▲필수의료 강화 ▲지역의료 불균형 해소 ▲응급의료 안정화 ▲국민건강보험제도 등 주요 추진 정책들에 대해서도 부정적인 인식이 우세했다.

또한 ▲사회복지종사자 처우개선 ▲저출생 ▲아동 ▲노인 ▲장애인 ▲돌봄 및 취약계층 소득 보장 등 전 영역에서 부정적 인식이 높았다.

관련해 서영석 의원은 “윤석열 정부가 돌봄서비스의 공공성을 약화하는 방향으로 정책을 추진해 현장의 불안정성과 피로감이 심화한 것으로 풀이된다”라고 지적했다.

아울러 이재명 정부가 중점적으로 추진해야 할 과제로는 ‘의료대란 해결 및 의료개혁’, ‘사회복지종사자 처우개선’이 각각 1순위로 꼽혔다.

김양균 기자angel@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
보건의료 사회복지종사자 의료대란 윤석열

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성전자 "내년 HBM 고객사 수요 이미 확보…증산도 검토 중"

장재훈 현대차 부회장 "수소, 에너지전환 핵심 축…초격차로 대비"

"입장료 이상 득템"...'컬리뷰티페스타' 첫날 가보니

SK그룹 사장단 인사…이형희 수펙스 사장 부회장 승진

ZDNet Power Center