이 대통령, 카니 총리와 '군사비밀 보호협정' 타결…캐나다 방산 시장 열리나

한국과 캐나다가 안보·국방 협력을 한 단계 끌어올렸다.

이재명 대통령과 마크 카니 캐나다 총리는 30일 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 실시한 양자 회담에서 ‘군사·국방 비밀 정보 보호 협정’의 실질적인 협상을 타결했다고 발표했다.

협정 발효 시 국방 조달·산업안보·연구·작전 조율 등에서 협력을 확장할 법적·제도적 기반이 마련된다. 또 양국은 안보·국방·사이버·우주·복합 위협 등 상호 연계된 전략적 분야에서 양국 협력을 심화시키기 위해서 ‘한·캐 안보·국방 파트너십’을 수립했다. 캐나다가 인도·태평양 지역 국가와 맺은 최초 파트너십 사례다.

마크 카니 캐나다 총리(왼쪽)와 이재명 대통령 (사진=대통령실)

양 정상은 "이 기념비적인 동반자 관계는 국방 협력을 가속화하고 상호운용성 및 대비 태세를 향상시키며 방위산업 협력을 증진하고 역내 및 세계 안정에 공동으로 기여하기 위한 명확하고 행동 지향적인 체계를 제공한다"며 "자유롭고 개방적이며 규칙에 기반하는 인도·태평양 지역을 발전시키고 방위산업 혁신과 회복탄력성을 지원하며 한국과 캐나다의 근로자 및 기업에 새로운 기회를 창출하기 위한 노력들을 뒷받침할 것"이라 밝혔다.

이어 "격변하는 세계 속에서 한국과 캐나다는 공동의 도전에 대응하기 위한 양국 무역 및 국방 관계를 강화하고 다변화하는 데 공동으로 기여하고 있다"며 "우리의 안보와 번영에 대한 위협이 그 어느 때보다 상호 연결돼 있음을 인식하고, 국방 및 안보 분야의 전략적 동반자로서 협력을 심화하겠단 결의를 재확인한다"고 덧붙였다.

김남준 대통령실 대변인에 따르면 이 대통령은 캐나다 차기 잠수함 수주 사업에 한국 기업이 입찰 예비후보로 선정된 것을 거론했다. 이어 캐나다의 신속한 전력 확보와 방산 역량 강화에 한국이 적극 기여하길 희망한다고 강조했다.

카니 총리도 "한국의 잠수함 기술과 역량을 잘 알고 있다"며 "오늘 거제조선소 시찰을 통해 세계 최고 수준 한국 조선 역량을 직접 눈으로 확인하길 기대한다"고 화답했다.이날 카니 총리는 김민석 국무총리와 함께 한화오션 거제 조선소를 방문한다.

양국 정상은 잠수함 외 방산 분야에서도 공동발전 여지가 크다며 방산 협력이 강화돼야 한다는 데 뜻을 같이 했다. 이에 따라 양국은 방위산업 협력을 위해 관계 부처를 중심으로 한 별도의 협의체를 구성해 세부적이고 지속적인 논의를 해 나가기로 했다.

액화천연가스(LNG) 사업 관련 언급도 있었다. 카니 총리는 올해 LNG 캐나다 사업을 통해 캐나다산 LNG를 한국에 최초로 수출한 것을 언급하면서 "핵심 광물 SMR 등 에너지 관련 협력 확대를 희망한다"고 했다.